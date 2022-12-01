Рада не змогла звільнити Пацкана з посади голови Рахункової палати
Парламент провалив звільнення з посади голови Рахункової палати Валерія Пацкана
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Він повідомив, що раніше, 29 листопада, Пацкан відкликав свою заяву, з обґрунтуванням "наявність правової колізії".
Постанова про звільнення №8211, яку сьогодні, 1 грудня, винесли на голосування в зал, набрала лише 215 голосів.
За звільнення проголосував 171 депутат від "Слуги Народу", 13 нардепів з "Платформа за життя та мир, 1 – з "Голосу", 14 – з "Довіри", 13 – з "Відновлення України" та троє позафракційних нардепів.
- У жовтні НАБУ і САП повідомили Пацкану про підозру в неправомірному одержанні компенсації за житло в той час, коли він був нардепом.
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8 листопада НАБУ повідомило, що завершило розслідування справи Пацкана.
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16 листопада голова Рахункової палати Пацкан написав заяву про відставку, її підтримав парламентський комітет
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