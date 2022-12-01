Рада не змогла звільнити Пацкана з посади голови Рахункової палати

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він повідомив, що раніше, 29 листопада, Пацкан відкликав свою заяву, з обґрунтуванням "наявність правової колізії".

Постанова про звільнення №8211, яку сьогодні, 1 грудня, винесли на голосування в зал, набрала лише 215 голосів.

За звільнення проголосував 171 депутат від "Слуги Народу", 13 нардепів з "Платформа за життя та мир, 1 – з "Голосу", 14 – з "Довіри", 13 – з "Відновлення України" та троє позафракційних нардепів.