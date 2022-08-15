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Рада обрала двох членів Вищої ради правосуддя

15 серпня, 2022 понедiлок
14:36
Новини Роман Маселко

15 серпня у Верховній Раді обрали двох членів Вищої Ради правосуддя. Ними стали  Роман Маселко та Микола Мороз

Про це повідомили в телеграм-каналах народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

На дві посади членів Вищої ради правосуддя було ще двоє претендентів: В'ячеслав Талько та суддя Олена Заічко.

Кандидатуру Романа Маселка на рейтинговому голосуванні підтримали 203 народні депутати. За Миколу Мороза був 291 голос. Олена Заічко набрала 137 голосів, В'ячеслав Талько – 79 голосів.

На фінальному голосуванні, одразу за дві кандидатури, кандидатури Маселка та Мороза підтримали 258 депутатів.

Результати голосування по фракціях такі: "Слуга Народу" - 181, "Європейська Солідарність" - 21, "Батьківщина" - 14, Платформа "За життя та мир" - 18, "За майбутнє" - 2, "Голос" - 9, "Довіра" - 0, Відновлення України - 1, позафракційні - 12.

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Як нагадав голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков у соцмережі, потртібно заповнити ще 15 вакансій членів ВРП.

  • У серпні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закони про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів та про порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя. Документ щодо ВРП передбачає створення у складі ВРП підрозділу інспекторів, які будуть перевіряти всі скарги на суддів та створення Етичної ради, до якої входять троє представників суддів та троє міжнародних експертів.
  • У вересні міжнародні партнери України подали до ВРП списки міжнародних експертів для обрання членів комісій при ВРП та Вищій кваліфікаційній комісії суддів.
  • 22 лютого цього року стало відомо, що 10 членів Вищої ради правосуддя звільнилися. Вони достроково склали повноваження за власним бажанням, у ВРП є 16 вакансій.

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