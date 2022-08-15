Рада обрала двох членів Вищої ради правосуддя

Про це повідомили в телеграм-каналах народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

На дві посади членів Вищої ради правосуддя було ще двоє претендентів: В'ячеслав Талько та суддя Олена Заічко.

Кандидатуру Романа Маселка на рейтинговому голосуванні підтримали 203 народні депутати. За Миколу Мороза був 291 голос. Олена Заічко набрала 137 голосів, В'ячеслав Талько – 79 голосів.

На фінальному голосуванні, одразу за дві кандидатури, кандидатури Маселка та Мороза підтримали 258 депутатів.

Результати голосування по фракціях такі: "Слуга Народу" - 181, "Європейська Солідарність" - 21, "Батьківщина" - 14, Платформа "За життя та мир" - 18, "За майбутнє" - 2, "Голос" - 9, "Довіра" - 0, Відновлення України - 1, позафракційні - 12.

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Як нагадав голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков у соцмережі, потртібно заповнити ще 15 вакансій членів ВРП.

У серпні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закони про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів та про порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя. Документ щодо ВРП передбачає створення у складі ВРП підрозділу інспекторів, які будуть перевіряти всі скарги на суддів та створення Етичної ради, до якої входять троє представників суддів та троє міжнародних експертів.

У вересні міжнародні партнери України подали до ВРП списки міжнародних експертів для обрання членів комісій при ВРП та Вищій кваліфікаційній комісії суддів.

22 лютого цього року стало відомо, що 10 членів Вищої ради правосуддя звільнилися. Вони достроково склали повноваження за власним бажанням, у ВРП є 16 вакансій.

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