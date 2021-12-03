"Ресурсний" законопроєкт лишається заблокованим до підписання: Рада не розглянула всі постанови

Про це повідомля Еспресо.TV з посиланням на сайт парламенту.



Голова фракції "Голос" Ярослав Железняк та нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко написали у Telegram, що підписання №5600 заблоковано принаймні до вівторка, 14 грудня.



Постанови про скасування результатів голосування за цей документ, які встигли заслухати, не набрали достатньо голосів - від 80 до 86, при цьому ще лишилося кілька аналогічних документів.За решту постанов проголосують наступного пленарного тижня, 14 грудня. До цього періоду спікер ВР та президент не можуть підписати "ресурсний" законопроєкт.Законопроєкт №5600 має забезпечити збалансованість бюджетних надходжень шляхом підвищення ефективності використання економічних ресурсів країни, а також усунення прогалин чинного законодавства.Довідка: законопроєкт №5600 називають "ресурсним", "антіахметівським", тому що у ньому пропонується підвищити розмір ренти за видобуток залізної руди. В Україні видобутком залізняку займаються близько десяти підприємств, практично всі з яких належать олігархам. При цьому найбільшу частку в цьому бізнесі (понад 50%) займає Рінат Ахметов.