"Ресурсний" законопроєкт лишається заблокованим до підписання: Рада не розглянула всі постанови
Верховна Рада на засіданні 3 грудня не змогла розблокувати підписання "ресурсного" законопроєкту №5600, тому що депутати встигли заслухати не всі постанови, їх розгляд продовжать у вівторок, 14 грудня
Про це повідомля Еспресо.TV з посиланням на сайт парламенту.
Голова фракції "Голос" Ярослав Железняк та нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко написали у Telegram, що підписання №5600 заблоковано принаймні до вівторка, 14 грудня.
- У червні 2021 року Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу.
- У липні Верховна Рада підтримала цей законопроєкт за основу.
- "Ресурсний" законопроєкт посів друге місце за кількістю правок до другого читання за всю історію голосувань Верховної Ради.
- У вересні його двічі знімали в другому читанні.
- 30 листопада Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (№5600).
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