Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

Відповідно до ухваленої постанови, телеканал "Рада" не транслюватиме засідання Верховної Ради України у прямому ефірі, але телеканал і надалі братиме участь у національному телемарафоні. При цьому на фінансування каналу "Рада" виділили 500 млн грн.

За відповідне рішення проголосував 241 депутат: фракція Слуга Народу" – 187 голосів, "Платформа за життя та мир" – 17, "За майбутнє" – 2, "Голос" – 2, "Довіра" – 15, Відновлення України – 12, Позафракційні – 6. "Європейська солідарність" і "Батьківщина" не голосували за це рішення.

"Провели цей законопроєкт тільки завдяки голосам з ОПЗЖ. Напевно, саме тому ОПЗЖ не виводять з Ради, щоб використовувати їхні голоси", – прокоментував цю постанову Олексій Гончаренко.

"Під гаслом "менше знаєш - міцніше спиш" Верховна Рада України прийняла постанову про те, що віднині телеканал «Рада» більше не висвітлюватиме засідання Верховної Ради, де зараз відбувається дерибан і знищення останніх залишків демократії. Я в @ху1 зі всіх, хто голосував, особливо колись "прозахідних" депутатів. 500 млн грн платників податків, це бюджет телеканалу, піде на пропаганду Офісу президента. "Сильна рука" Януковича "відпочиває" перед офісом невігластва, брехні та крадіїв", - емоційно відреагував на це рішення народний депутат Гео Лерос.

Про те, що партія "Слуга Народу" фактично пропонує узаконити цензуру на телеканалі "Рада", писала співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко.

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