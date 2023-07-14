За відповідну постанову №9491 проголосували 285 народних депутатів.

"Верховна Рада звертається до президента Грузії Саломе Зурабішвілі з проханням здійснити гуманітарний акт та помилувати громадянина України Міхеіла Ніколозовича Саакашвілі, враховуючи його тяжкий фізичний стан", - ідеться в тексті документа.

Також депутати звернулися до парламентів країн ЄС із проханням ухвалити відповідні рішення та резолюції щодо необхідності помилування Саакашвілі.



У зверненні парламент також закликав Зурабішвілі надати уповноваженому Верховної Ради з прав людини Дмитрові Лубінцю доступ до Саакашвілі.

Деталі справи Саакашвілі

Колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі наразі перебуває в ув'язненні - ще у 2018 році його заочно засудили до трьох років ув’язнення у справі про перевищення повноважень під час помилування засуджених за вбивство бізнесмена Сандро Ґірґвліані та до 6 років ув'язнення у справі про побиття у 2005 році депутата парламенту Валерія Гелашвілі.

Також Саакашвілі звинувачують у розтраті бюджетних коштів і незаконному перетині державного кордону. Крім того, після його повернення в жовтні 2021-го грузинська влада заявила, нібито він зі своїми соратниками "планував убивство опозиціонерів, аби спровокувати заворушення і звинуватити владу", хоча проваджень за цим фактом немає.

На знак протесту Саакашвілі почав голодування, після чого стан його здоров’я погіршувався. Адвокати, родичі та прихильники Саакашвілі наголошують на погіршенні здоров'я політика та закликають відправити його на лікування за кордон.

6 лютого Тбіліський міський суд відмовився задовольнити клопотання адвокатів Саакашвілі й не відклав виконання вироку через стан здоров'я експрезидента. Представник пенітенціарної служби Грузії Ніка Абрамішвілі заявив, що поданий суду звіт не містить достовірної інформації про тяжкість хвороби Саакашвілі й не може бути підставою для відстрочення.

Водночас Саакашвілі назвав засідання суду "посміховиськом", а свій вирок — "смертним". А у квітні експрезидент заявив, що він "близький до смерті" в лікарні, куди його перевезли із в'язниці.

3 липня Саакашвілі взяв участь у судовому засіданні по відеозв'язку, і всі побачили, як він жахливо виглядає. Президент України Володимир Зеленський, коментуючи стан Саакашвілі, заявив, що Росія вбиває його руками Грузії.

Польські лікарі, які оглянули Саакашвілі, дійшли висновку, що він має перебувати в госпіталі. Переводити його назад до лікарні наразі не можна.