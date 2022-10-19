Про це повідомляє CNN.

За словами неназваного американського чиновника, США, Франція та Велика Британія планують обговорити передачу безпілотників Іраном Росії на закритому засіданні Радбезу ООН 19 жовтня.

Зустріч відбудеться на тлі постійних атак РФ БПЛА іранського виробництва по українських містах та інфраструктурі, які призвели до жертв серед цивільних.

США, Франція та Британія вважають, що передача іранських дронів є порушенням резолюції Ради Безпеки ООН, яка обмежує постачання зброї Іраном.

"Наші французькі та британські союзники публічно запропонували оцінку того, що постачання Іраном цих БПЛА Росії є порушенням резолюції 2231 Ради Безпеки ООН, і ми з цим погоджуємося", — сказав речник держдепу США Ведант Патель.

Він додав, що резолюція забороняє передачу з Ірану всіх предметів, матеріалів, обладнання, товарів і технологій, якщо Рада Безпеки ООН не схвалить їх заздалегідь у кожному конкретному випадку. Патель підкреслив, що радіус дії дронів перевищує 300 км, що порушує резолюцію.

17 жовтня стало відомо, що адміністрація президента США враховуватиме використання російськими військами іранських дронів проти України у своїх рішеннях щодо надання подальшої військової допомоги.

Сполучені Штати заявили, що мають численні докази використання Росією проти України іранських безпілотників та звинувачують Тегеран у брехні про непричетність до постачання Москві зброї.

18 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав президенту України Володимиру Зеленському пропозицію про розірвання дипломатичних відносин з Іраном.

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