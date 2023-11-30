Раді пропонують дозволити демобілізацію військових через 18 місяців з моменту призову
До Верховної Ради України внесли законопроєкт, яким пропонується дозволити демобілізацію військових після 18 місяців безперервної служби. Але є умова
Відповідний документ зареєстрував нардеп Олексій Гончаренко.
"Враховуючи нову реальність російської повномасштабної агресії, невизначеність терміну остаточної перемоги, імовірне збереження російської загрози навіть після завершення війни, а також керуючись Конституцією України та принципом справедливості — необхідно обмежити термін мобілізації кожної окремої людини, а також гарантувати відстрочку від наступної мобілізації для людей, котрі відслужили встановлений термін", - ідеться у пояснювальній записці до законопроєкту.
Нардеп вказує на те, що "одні люди віддають обов’язку значну частку свого життя, тоді як інші — взагалі нічого не віддають", і це, на його переконання, є порушенням Конституції України, а також загальних принципів справедливості та рівності перед законом.
За словами Гончаренка, невизначеність щодо термінів служби негативно впливає на морально-психологічний стан воїнів.
Таким чином метою законопроєкту названо рівномірний розподіл військового обов’язку між усіма військовозобов’язаними.
При цьому умовою демобілізації є попередження про бажання звільнитися за три місяці. Якщо ж військові висловили бажання продовжувати службу, то вони не будуть демобілізовані.
- 9 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження мобілізації до 14 лютого 2024 року.
- Заступниця голови комітету з нацбезпеки й оборони Мар'яна Безугла повідомила, що в Раді готують законопроєкт про позбавлення відстрочки від мобілізації частини українців, зокрема здобувачів другої та третьої вищої освіти.
- Президент Зеленський також обговорив із військовим керівництвом питання мобілізації, демобілізації та ротації.
- 28 листопада нардеп Федір Веніславський казав, що у Раді обговорюють можливість законодавчо закріпити право військових на демобілізацію після 18 чи 36 місяців безперервної служби.
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