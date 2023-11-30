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Раді пропонують дозволити демобілізацію військових через 18 місяців з моменту призову

30 листопада, 2023 четвер
17:48
Україна Верховна Рада

До Верховної Ради України внесли законопроєкт, яким пропонується дозволити демобілізацію військових після 18 місяців безперервної служби. Але є умова

Відповідний документ зареєстрував нардеп Олексій Гончаренко.

"Враховуючи нову реальність російської повномасштабної агресії, невизначеність терміну остаточної перемоги, імовірне збереження російської загрози навіть після завершення війни, а також керуючись Конституцією України та принципом справедливості — необхідно обмежити термін мобілізації кожної окремої людини, а також гарантувати відстрочку від наступної мобілізації для людей, котрі відслужили встановлений термін", - ідеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Нардеп вказує на те, що "одні люди віддають обов’язку значну частку свого життя, тоді як інші — взагалі нічого не віддають", і це, на його переконання, є порушенням Конституції України, а також загальних принципів справедливості та рівності перед законом.

За словами Гончаренка, невизначеність щодо термінів служби негативно впливає на морально-психологічний стан воїнів.

Таким чином метою законопроєкту названо рівномірний розподіл військового обов’язку між усіма військовозобов’язаними.

При цьому умовою демобілізації є попередження про бажання звільнитися за три місяці. Якщо ж військові висловили бажання продовжувати службу, то вони не будуть демобілізовані.

Верховна Рада
ЗСУ
Війна з Росією
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