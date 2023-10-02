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Раді пропонують дозволити добровільну мобілізацію без вікових обмежень

2 жовтня, 2023 понедiлок
15:39
Україна Верховна Рада

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт, яким пропонується дозволити військову службу українцям старшим за 60 років за певних умов

Відповідний документ перебуває на розгляді профільного комітету.

У законопроєкті йдеться про українців, які мають високу професійну підготовку та визнані ВЛК придатними для подальшої служби.

Нардепи Олександр Юрченко та Анатолій Бурміч пропонують прописати в законі про військовий обов'язок і військову службу, що "під час дії воєнного стану військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді, визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, на їхнє прохання можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі, без обмежень по віку та строку залишення на військовій службі".

Автори законопроєкту наголошують, що захист Батьківщини є конституційним обов'язком громадян. До того ж частина вмотивованих чоловіків має бажання долучитись до лав Збройних Сил, а відмова їм у цьому є порушенням їхніх прав, вказують ініціатори законопроєкту. Таким чином метою ухвалення документа вказано "усунення вікової дискримінації при бажанні проходження військової служби понад граничний вік", а також необхідність залучення більшої кількості людей для відбиття російської агресії.

Що відомо про мобілізацію в Україні

17 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 15 листопада 2023 року.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов припустив, що в Україні може відбутись додатковий призов. Однак у Міноборони стверджують, що необхідності посилення мобілізації немає. Втім, ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес уважає, що Україні потрібно мобілізувати більше людей і "омолодити" армію.

"Середній вік бійців на фронті — понад 40 років. Я розумію бажання президента Зеленського зберегти молодь на майбутнє, але факт — Росія нишком мобілізує всю країну. Путін знає, що пауза дасть йому час для створення нової армії. Тому, як це зробила Британія в 1939 і 1941 роках, можливо, настав час переоцінити масштаби мобілізації в Україні", - наголосив Воллес.

Також відомо, що з 1 жовтня українські жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають обов'язковому військовому обліку. У МОЗ пояснили, для кого з 1 жовтня діятимуть обмеження на виїзд.

Новини
Верховна Рада
мобілізація
пенсіонери
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