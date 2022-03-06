У Вінниці російські війська обстріляли аеропорт
Радіаційний фон у Запорізькій області не несе загрози життю та здоров'ю, - ОВА
За даними "Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України", радіаційний фон на території Запорізької області залишається без змін та не несе загрозу життю та здоров’ю населення
Про це повідомляє Запорізька ОВА.
Станом на 12 годину 06.03.2022року гама фон становить :
- Енергодар - 10,8 мкР/год ;
- Запоріжжя - 11 мкР/год;
- Бердянск -10 мкР/год;
- смт. Андріївка - 11 мкР/год;
- Пологи - 12 - 14 мкР/год;
- Оріхів - 12 мкР/год;
- Токмак - 10-11 мкР/год.
У ОВА наголосили, що він не перевищує властивий для цих територій природний фон.
- Нагадаємо, 4 березня внаслідок обстрілів російських окупаційних військ спалахнула пожежа на території Запорізької атомної електростанції.
- Запорізька ОВА й мер міста Дмитро Орлов повідомили, що на ЗАЕС радіаційний фон у нормі, однак мешканців закликають менше перебувати на вулиці.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив обстріл Запорізької атомної електростанції російськими військами, який призвів до пожежі на території АЕС.
- 4 березня прокуратура почала розслідування нападу росіян на електростанцію в Енергодарі.
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