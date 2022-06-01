Радіус дії зброї, яка надходить Україні, буде значно ширше: ми будемо діставати ворога в його лігві, - експерт з питань безпеки Варченко
Експерт з питань безпеки Іван Варченко вважає, що світові партнери, постачаючи нам зброю, можуть не сумніватися, що Україна буде дотримуватися принципів та обмежень у використанні зброї
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Впродовж трьох місяців Україна користувалася пострадянською зброєю і це була аналогічна зброя тій, яка є в Росії, але в значно меншій кількості. Вісім років активних бойових дій зношувало цю пострадянську зброю. Росія з новими силами навалилася на нашу Державу. Така маленька радянська армія за технологіями воювала зі значно більшою радянською армією й на нашому боці була додатково лише майстерність наших військових. Мужність, яка зумовлена тим, що ми захищаємо власну землю, а не є загарбниками на чужій землі", - наголосив Варченко.
Також експерт з питань безпеки додав, що обставини можуть змінюватися і на порядку денному стоятиме питання покарання нацистсько - путінської Росії.
"Я думаю, що наші партнери у США, наші європейські партнери, які нам надають зброю можуть не сумніватися, що Україна буде дотримуватися принципів, які вони бачать постачаючи нам зброю і тих обмежень, які вони на сьогодні формулюють. Свідомо говорю на сьогодні. Завтра обставини можуть змінюватися. І на порядку денному стоятиме питання покарання нацистської, путінської Росії за її дії. Знищення її потенціалу, як держави, яка несе за собою загрозу всьому цивілізованому світу. Завтра цілком можливо, що і радіус дії цих систем залпового вогню та іншого озброєння, які даються Україні, може бути значно ширше. Ми будемо діставати ворога озброєнням у нього в лігві. З того озброєння, яке у нас є", - зауважив Варченко.
- Українські військові вже отримали американські гаубиці M-777 та почали використовувати їх на передовій
- Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що постачання ракетних комплексів HIMARS до України збільшує ризик "прямого зіткнення" Росії та США
- Україна отримає нові партії високоточних керованих ракет MLRS, які стрілятимуть на дальності до 70 км, а не 300 км
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.29
Купівля 34.29Продаж 35.44
-
EUR
Купівля 36.15Продаж 37.66
- Актуальне
- Важливе