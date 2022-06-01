Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Впродовж трьох місяців Україна користувалася пострадянською зброєю і це була аналогічна зброя тій, яка є в Росії, але в значно меншій кількості. Вісім років активних бойових дій зношувало цю пострадянську зброю. Росія з новими силами навалилася на нашу Державу. Така маленька радянська армія за технологіями воювала зі значно більшою радянською армією й на нашому боці була додатково лише майстерність наших військових. Мужність, яка зумовлена тим, що ми захищаємо власну землю, а не є загарбниками на чужій землі", - наголосив Варченко.

Також експерт з питань безпеки додав, що обставини можуть змінюватися і на порядку денному стоятиме питання покарання нацистсько - путінської Росії.

"Я думаю, що наші партнери у США, наші європейські партнери, які нам надають зброю можуть не сумніватися, що Україна буде дотримуватися принципів, які вони бачать постачаючи нам зброю і тих обмежень, які вони на сьогодні формулюють. Свідомо говорю на сьогодні. Завтра обставини можуть змінюватися. І на порядку денному стоятиме питання покарання нацистської, путінської Росії за її дії. Знищення її потенціалу, як держави, яка несе за собою загрозу всьому цивілізованому світу. Завтра цілком можливо, що і радіус дії цих систем залпового вогню та іншого озброєння, які даються Україні, може бути значно ширше. Ми будемо діставати ворога озброєнням у нього в лігві. З того озброєння, яке у нас є", - зауважив Варченко.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb







