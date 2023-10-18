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Головна політика Радники ОП мають підпадати під дію Закону про посилення фінмоніторингу політично значущих осіб, - нардеп Синютка
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Радники ОП мають підпадати під дію Закону про посилення фінмоніторингу політично значущих осіб, - нардеп Синютка

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Цілий ряд людей, які в сьогоднішній ситуації впливають на державні рішення, приймають їх та дуже часто є корупціонерами, не підпадають під дію Закону про посилення фінмоніторингу політично значущих осіб

Про це повідомив народний депутат України Олег Синютка в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми подавали правки, щоб під дію цього Закону попадали радники ОП, радники президента. Це люди, які сьогодні мають дуже великий вплив на прийняття державних та економічних рішень. Їх потенційно може торкнутись корупція, але їх немає в переліку тих, хто буде відслідковуватися і відповідати перед чинним законодавством у випадку певних порушень", - пояснив Синютка.

Головним аргументом чому фракція "Європейська Солідарність" голосувала за цей законопроект, - це перепустка до початку переговорних процесів з ЄС.

"Сьогодні я впевнений більш як на 100%, що ми в жовтні чи листопаді отримаємо позитивний звіт, висновок Єврокомісії і вже в грудні глави держав ЄС приймуть відповідне рішення. Україна від статусу кандидата перейде до статусу країни, яка починає перемовини з ЄС про членство. Для нас це був насправді найголовніший аргумент", - повідомив Синютка.

За його словами, таких норм, як проголосовано українським парламентом, немає в жодній країні ЄС. 

"Я вважаю, що "слуги народу", представники влади, які вели перемовини, насправді ввели ці норми непрофесійно і не відстоюючи інтереси українців. Але наші партнери, розуміючи який рівень корупції є в Україні і намагаючись не допустити в подальшому цю корупцію, поставили по відношенню до України набагато жорсткіші вимоги ніж до будь-якої країни ЄС", - зазначив нардеп.

Він розповів й про інші негативні сторони прийняття цих норм.

"Державна служба певним чином дискредитується. Тобто, якщо підходити за такими вимірами, то кожен держслужбовець буде розглядатись як потенційний злочинець. І дуже багато людей, які би могли правдою служити державі, будуть думати: нащо це все мені, краще я буду працювати у бізнесі. І це відштовхне дуже багатьох чесних людей  від служби в органах державної влади і місцевого самоврядування", - зауважив народний депутат України.

Те, що ми отримали перепустку для початку перемовних процедур дуже добре, але це відштовхне дуже багатьох людей від державної служби і дуже багато потенційних корупціонерів не підпадають під дію цього Закону, це погано, додав Синютка.

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