Важливий крок для початку перемовин про вступ України у ЄС: ВР підтримала закон про фінмоніторинг політично значущих осіб

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Зазначається, що закон №9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб) у другому читанні в цілому підтримали 276 нардепів.

Железняк пояснив, що головною зміною є те, що топ посадовці матимуть довічний статус PEP замість трьох років, як це було раніше.

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Крім того, буде посилено відповідальність суб'єктів первинного фінмоніторингу, наприклад, банків за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.

Фото: Ярослав Железняк

"Редакція затверджена до другого читання зараз відповідає стандартам AML/CFT. Та буде зарахована як виконання вимог МВФ. Конкретно номер 14-ий structural benchmark, який мав бути виконаний до кінця вересня поточного року. Також це останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС", - додав Железняк.