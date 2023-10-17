Важливий крок для початку перемовин про вступ України у ЄС: ВР підтримала закон про фінмоніторинг політично значущих осіб
Верховна рада у вівторок, 17 жовтня, підтримала закон про фінансовий моніторинг політично значущих осіб: це важливий крок для початку перемовин про членство України у ЄС
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Зазначається, що закон №9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб) у другому читанні в цілому підтримали 276 нардепів.
Железняк пояснив, що головною зміною є те, що топ посадовці матимуть довічний статус PEP замість трьох років, як це було раніше.
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Крім того, буде посилено відповідальність суб'єктів первинного фінмоніторингу, наприклад, банків за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.
Фото: Ярослав Железняк
"Редакція затверджена до другого читання зараз відповідає стандартам AML/CFT. Та буде зарахована як виконання вимог МВФ. Конкретно номер 14-ий structural benchmark, який мав бути виконаний до кінця вересня поточного року. Також це останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС", - додав Железняк.
- Раніше Рада підтримала розширення переліку підприємців, для яких поновлять податкові перевірки. Ухвалення цього законопроєкту є однією з головних вимог МВФ.
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