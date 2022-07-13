Раджапакса пішов дорогою Януковича та втік

Напередодні президенту не вдалося впоратися з багатомісячними масовими протестами, які, зрештою, призвели до захоплення його резиденції та відставки як самого глави держави, так і призначеного ним уряду.

Готабая Раджапакса, корупціонер і популіст, шукав різні способи збереження влади - особливо після того, як уряд Шрі-Ланки покинули його брати та племінники. Напередодні краху він зателефонував президентові Росії Володимиру Путіну, попросив його про фінансову допомогу та поновлення рейсів "Аерофлоту" на Шрі-Ланку.

Після цього залишалося лише втекти. Дзвонити Путіну – ознака краху.