Раджапакса пішов дорогою Януковича та втік
Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса вилетів із країни на військовому гелікоптері того дня, коли парламент приймає рішення про його відставку
Напередодні президенту не вдалося впоратися з багатомісячними масовими протестами, які, зрештою, призвели до захоплення його резиденції та відставки як самого глави держави, так і призначеного ним уряду.
Готабая Раджапакса, корупціонер і популіст, шукав різні способи збереження влади - особливо після того, як уряд Шрі-Ланки покинули його брати та племінники. Напередодні краху він зателефонував президентові Росії Володимиру Путіну, попросив його про фінансову допомогу та поновлення рейсів "Аерофлоту" на Шрі-Ланку.
Після цього залишалося лише втекти. Дзвонити Путіну – ознака краху.
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