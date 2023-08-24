Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Ракета впала в море: Північна Корея знову не змогла вивести на орбіту супутник-розвідник

Ракета впала в море: Північна Корея знову не змогла вивести на орбіту супутник-розвідник

24 серпня, 2023 четвер
15:02
Світ КНДР, Північна Корея

Північна Корея вже вдруге не змогла запустити на орбіту розвідувальний супутник: уламки ракети-носія впали в море. Спробу планують повторити у жовтні

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що проблема виникла на третьому ступені ракети-носія. 

"Польоти першого і другого ступенів ракети пройшли нормально, але запуск не відбувся через помилку в системі аварійного підриву під час польоту третього ступеня", - повідомило державне інформаційне агентство KCNA.

Національне управління аерокосмічного розвитку Північної Кореї заявило, що проведе розслідування і вживе заходів для усунення причини невдачі. Там заявили, що це "не є великою проблемою" з точки зору загальної надійності ракетної системи.

Унаслідок запуску супутника, у Японії оголосили надзвичайну ситуацію, жителів префектури Окінава закликали перебувати в приміщеннях. Опісля, коли ракета пролетіла в напрямку Тихого океану, уряд зняв стан надзвичайної ситуації. 

Головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно заявив, що ракетні запуски КНДР становлять загрозу регіональній безпеці, він рішуче засудив дії країни. 

Крім того, Мацуно повідомив, що частини ракети впали в Жовте море, Східнокитайське море і Тихий океан.

У Південній Кореї також засудили запуск ракети. Це назвали провокацією, яка порушує резолюції Ради Безпеки ООН, що забороняють Північній Кореї використовувати балістичні ракетні технології.

Що відомо про запуск супутника КНДР

17 травня Кім Чен Ин разом з донькою особисто перевірив підготовку першого військового розвідувального супутника КНДР та заявив, що він необхідний, аби захистити суверенітет країни. Наступного дня у США відреагували на дії Північної Кореї та заявили, що це порушить низку міжнародних санкцій, які забороняють КНДР використовувати балістичні ракети.

25 травня повідомлялося, що Північна Корея у пришвидшеному режимі будує стартовий майданчик для запуску супутників. А вже згодом стало відомо, що КНДР планує запустити у космос військовий супутник з 31 травня по 11 червня. У Японії через підозру запусків балістичних ракет наказали знищувати цілі.

Північна Корея наприкінці травня заявила, що запустить свій перший військовий супутник-шпигун у червні з метою моніторингу "небезпечної військової діяльності" Сполучених Штатів і Південної Кореї в режимі реального часу. Уже 31 травня вона здійснила свій перший запуск такого супутника - запустила в космос ракету Chollima-1 із супутником Malligyong-1.

Проте запуск завершився невдачею через вихід з ладу - ракета-носій впала в море. У зв'язку з цим в Японії та столиці Південної Кореї Сеулі пролунали надзвичайні попередження, а в Сеулі помилково оголосили повідомлення про евакуацію. КНДР своєю чергою пообіцяла найближчим часом здійснити другий запуск.

МЗС України відреагувало на запуск супутника. Воно заявило, що Україна рішуче засуджує такі дії з боку Північної Кореї.

16 червня повідомлялося, що після тижня пошуків військові Південної Кореї дістали з дна Жовтого моря одну з частин затонулої ракети КНДР Chollima-1. Вона впала в море після невдалої спроби Північної Кореї запустити на навколоземну орбіту розвідувальний супутник Malligyong-1.

Пізніше Північна Корея повідомила Японії, що запустить другий супутник у період з 24 по 31 серпня. Це викликало критику з боку Японії, яка заявила, що будь-які подібні дії будуть "вкрай прикрими". 

космос
КНДР
Японія
Технології
Південна Корея
Читайте також:
Очільник МОН Оксен Лісовий
22 серпня, 2023 вiвторок
Перевірка дисертації очільника МОН Лісового на плагіат: суд відкрив справу проти Нацагентства з якості вищої освіти
путін пригожин
24 серпня, 2023 четвер
Після смерті Пригожина жодних повторних походів на Москву не буде, - російський опозиціонер Пономарьов
На фото: Ларс фон Трієр
23 серпня, 2023 середа
Ларс фон Трієр обурився через данські F-16 для України. Данілов відреагував
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.85
    Купівля 37.85
    Продаж 38.71
  • EUR
    Купівля 41.18
    Продаж 42.32
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
24 серпня
15:29
постраждала в Чехії українка
Розпочато кримінальне провадження: у Чехії затримали чоловіка, якого підозрюють у побитті українок
15:21
Угорщина
Угорщина просить ЄС продовжити заборону на імпорт українського зерна
15:20
Саакашвілі
Заступник спікера ВРУ закликав грузинських парламентаріїв допомогти врятувати життя ув'язненого Саакашвілі
15:09
електроенергія
Через дефіцит електроенергії Україна знову брала аварійну допомогу з енергосистем країн Європи
15:05
Володимир Зеленський
"Усі усвідомлюють, хто до цього причетний": Зеленський прокоментував падіння літака Пригожина
15:02
На фото: нагородження
Тарас Петриненко, Дмитро Коцюбайло, Альбіна Дерюгіна: Зеленський вручив відзнаку "Національна легенда України"
14:59
Верховна Рада
Рада зупинила дію низки угод із Росією та країнами СНД
14:57
Оновлено
F-16
Норвегія передасть Україні ракети IRIS-T і може надати винищувачі F-16
14:45
катастрофа літака з Пригожиним
Вибухівку в літаку Пригожина, ймовірно, заклали у відсік шасі, - ЗМІ
14:32
Інтерв’ю
Василь Шкляр
Василь Шкляр: Втрати у боротьбі завжди будуть меншими за ті, які ми зазнаємо у покорі. Спецпроєкт "Україна: ціна свободи"
14:23
саміт БРІКС
Необхідність реформи ООН і посилення економічної співпраці: на саміті БРІКС ухвалили підсумкову декларацію
14:23
Газпром
Прибуток російської Газпром нафти у другому кварталі впав на 43% - до $1,5 млрд
14:10
Оновлено
Україна, прапор, Батьківщина мати
"Незалежність - вибір вільних": світові лідери привітали Україну з Днем Незалежності
14:09
Оновлено
український прапор у Криму
У Криму замайорів український прапор: у ГУР розповіли подробиці спецоперації на півострові
14:02
OPINION
Юрій Богданов
Нам треба жити зі своєю історією
14:00
Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній
Глава ПЦУ Митрополит Епіфаній освятив іконостас у Бучі в День Незалежності
13:45
Обстріл Херсонщини
РФ вдарила по Миколаївці на Херсонщині, постраждав місцевий житель
13:36
Glovo
"Доставка безпечного майбутнього": Glovo разом з UNITED24 запустили функцію донатів на авто для розмінування України
12:46
H&M
Шведський ритейлер H&M планує відкрити частину магазинів в Україні
12:39
Ексклюзив
Батьківщина-мати
"Батьківщина-Мати" так і залишиться радянським символом, навіть після появи тризуба: В'ятрович про перейменування монумента
12:34
Оновлено
Харківщина
Російські терористи за добу обстріляли 9 регіонів України: 5 загиблих, 28 поранених
12:31
На фото: Монета "Сміливість бути. UA"
"Сміливість бути. UA": НБУ презентував пам’ятні монети до Дня Незалежності України
12:21
Bayraktar TB2
Baykar Makina до Дня Незалежності подарувала українським розвідникам ударний БПЛА
12:21
Морські дрони
Буданов: українські морські дрони-камікадзе паралізують російський флот у Криму, хоч і 60-70% їх знищують
12:16
Оновлено
Дніпро
Росіяни вночі вдарили ракетами по Дніпру: 10 поранених, пошкоджені будинки, автовокзал та заправка
12:10
Google привітав з Днем Незалежності України святковим дудлом
12:04
OPINION
Вадим Денисенко
Або Путін збожеволів, або остаточно перестав бути самостійною фігурою
12:00
Ексклюзив
Василь Шкляр
Письменник Шкляр: Українці переосмислять радянське минуле через 10-20 років
12:00
Інтерв’ю
Ольга Біщук
Військова ТРО Ольга Біщук: Втрати повинні змушувати українців пам'ятати, через що ми пройшли. Спецпроєкт "Україна: ціна свободи"
11:59
на фото наслідки обстрілу Херсона 24 серпня 2023 року
Росіяни обстріляли середмістя Херсона, серед поранених 7-річна дівчинка
11:51
БРІКС
Лідери БРІКС запросили 6 країн стати новими членами організації
11:46
імпорт електроенергії
Унаслідок ворожих обстрілів зупинилася одна з ТЕС, обладнання серйозно пошкоджено
11:17
долар
Долар у міжнародних платежах сягнув історичного максимуму, - SWIFT
11:15
Огляд
міжнародний огляд
Чи справді Пригожин загинув у авіакатастрофі, війна в Україні у центрі уваги саміту БРІКС. Акценти світових ЗМІ 24 серпня
11:04
катастрофа літака з Пригожиним
У Франції висловили "обґрунтовані сумніви" щодо причин катастрофи літака з Пригожиним
10:44
На фото: кадр з фільму "Бунтівний місяць"
Netflix опублікувала перший український трейлер фільму "Бунтівний місяць"
10:39
Новини компаній
ТМ "Моршинська" запустила соціальний проєкт "Щаслива країна майбутнього"
10:32
Наталія Гуменюк
ЗСУ пошкодили на Херсонщині три пускові установки росіян С-300
10:31
долар євро валюта обмін
Курс валют у День Незалежності: ціни на долар та євро
10:26
Володимир Путін та Сі Цзіньпін (ліворуч)
Путін і Сі Цзіньпін прагнуть зробити з БРІКС антизахідний блок, але Індія й Бразилія опираються, - WP
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV