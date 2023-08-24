Ракета впала в море: Північна Корея знову не змогла вивести на орбіту супутник-розвідник

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що проблема виникла на третьому ступені ракети-носія.

"Польоти першого і другого ступенів ракети пройшли нормально, але запуск не відбувся через помилку в системі аварійного підриву під час польоту третього ступеня", - повідомило державне інформаційне агентство KCNA.

Національне управління аерокосмічного розвитку Північної Кореї заявило, що проведе розслідування і вживе заходів для усунення причини невдачі. Там заявили, що це "не є великою проблемою" з точки зору загальної надійності ракетної системи.

Унаслідок запуску супутника, у Японії оголосили надзвичайну ситуацію, жителів префектури Окінава закликали перебувати в приміщеннях. Опісля, коли ракета пролетіла в напрямку Тихого океану, уряд зняв стан надзвичайної ситуації.

Головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно заявив, що ракетні запуски КНДР становлять загрозу регіональній безпеці, він рішуче засудив дії країни.

Крім того, Мацуно повідомив, що частини ракети впали в Жовте море, Східнокитайське море і Тихий океан.

У Південній Кореї також засудили запуск ракети. Це назвали провокацією, яка порушує резолюції Ради Безпеки ООН, що забороняють Північній Кореї використовувати балістичні ракетні технології.

Що відомо про запуск супутника КНДР

17 травня Кім Чен Ин разом з донькою особисто перевірив підготовку першого військового розвідувального супутника КНДР та заявив, що він необхідний, аби захистити суверенітет країни. Наступного дня у США відреагували на дії Північної Кореї та заявили, що це порушить низку міжнародних санкцій, які забороняють КНДР використовувати балістичні ракети.

25 травня повідомлялося, що Північна Корея у пришвидшеному режимі будує стартовий майданчик для запуску супутників. А вже згодом стало відомо, що КНДР планує запустити у космос військовий супутник з 31 травня по 11 червня. У Японії через підозру запусків балістичних ракет наказали знищувати цілі.

Північна Корея наприкінці травня заявила, що запустить свій перший військовий супутник-шпигун у червні з метою моніторингу "небезпечної військової діяльності" Сполучених Штатів і Південної Кореї в режимі реального часу. Уже 31 травня вона здійснила свій перший запуск такого супутника - запустила в космос ракету Chollima-1 із супутником Malligyong-1.

Проте запуск завершився невдачею через вихід з ладу - ракета-носій впала в море. У зв'язку з цим в Японії та столиці Південної Кореї Сеулі пролунали надзвичайні попередження, а в Сеулі помилково оголосили повідомлення про евакуацію. КНДР своєю чергою пообіцяла найближчим часом здійснити другий запуск.

МЗС України відреагувало на запуск супутника. Воно заявило, що Україна рішуче засуджує такі дії з боку Північної Кореї.

16 червня повідомлялося, що після тижня пошуків військові Південної Кореї дістали з дна Жовтого моря одну з частин затонулої ракети КНДР Chollima-1. Вона впала в море після невдалої спроби Північної Кореї запустити на навколоземну орбіту розвідувальний супутник Malligyong-1.

Пізніше Північна Корея повідомила Японії, що запустить другий супутник у період з 24 по 31 серпня. Це викликало критику з боку Японії, яка заявила, що будь-які подібні дії будуть "вкрай прикрими".