Про це написав Пауль Ронцгаймер у себе в twitter.

Канцлер Олаф Шольц повинен нарешті визначитися: або він хоче, щоб українці змогли повернути собі значну територію, і тоді він не повинен більше блокувати такі поставки, як ракети Taurus. Або ж канцлер повинен чітко заявити, що він не вірить у повернення українських територій - і пояснити, яку мету переслідує його політика в першу чергу.

Він додав, що все, що "посередині", тобто трохи допомоги зброєю, але не надто багато, щоб "додатково" не провокувати Путіна, не заслуговує на довіру.

"Канцлере, нарешті скажіть чітко, чого ви хочете досягти!", - наголосив він.

Водночас під час інтерв'ю німецькому суспільно-правовому телеканалу ZDF, що вийде в етер у неділю, 13 серпня, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що поки що не готовий взяти на себе зобов'язання щодо постачання Україні німецьких далекобійних крилатих ракет Taurus. Про це повідомляє видання DW.

"Як і у минулому, ми завжди будемо дуже ретельно перевіряти кожне окреме рішення, щоб побачити, що можливо, що має сенс, яким може бути наш внесок", - запевнив Шольц журналістів, коментуючи питання передачі Україні цих німецьких ракет. Саме такий підхід стосується й можливого постачання таких засобів ураження як Taurus, додав Шольц.

Проте, Шольц недвозначно дав зрозуміти, що він не хотів би, щоб на нього чинили тиск щодо цього питання. Крім того, канцлер згадав уже надану Україні військову підтримку з боку ФРН у вигляді артилерії, танків, засобів протиповітряної оборони тощо.

Він також наголосив, що Німеччина є другою після США країною за кількістю наданої Україні допомоги. За словами Шольца, зовсім нещодавно президент України Володимир Зеленський знову дякував Німеччині за надану підтримку.

Щодо повідомлень у ЗМІ про можливе цілеспрямоване обмеження дальності крилатих ракет Taurus, які Німеччини могла б передати Україні, Шольц сказав: "Ми працюємо над усіма питаннями, які нам надходять". Однак він пояснив, що буде готовий коментувати такі аспекти лише тоді, "коли буде що сказати".

Що відомо про передачу Німеччиною ракет Taurus Україні

На початку серпня стало відомо, що у німецькому бундестазі досягли консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus, які здатні вражати цілі на відстані 500 км.

Після цього, 11 серпня, повідомлялося, що уряд Німеччини вивчає можливість постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus зі складів бундесверу в найближчі місяці. Щодо цього питання тривали засекречені переговори з представниками оборонної промисловості, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території, що не стосується окупованого РФ Криму.

Однак, того ж дня, 11 серпня, видання Bild повідомило, що федеральний уряд Німеччини стверджує, що наразі не розглядають питання передачі Україні ракет Taurus й про швидке або вже прийняте рішення на користь передачі ЗСУ німецьких крилатих ракет ні у відомстві канцлера, ні у міноборони нічого не знають.

У неділю, 13 серпня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відкинув побоювання, що передача Німеччиною ракет Taurus призведе до ескалації, та закликав країну надати їх Україні.