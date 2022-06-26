Журналіст розповів про це в етері телеканалу "Еспресо".

"Гадаю, що сьогоднішній обстріл Києва - це якесь послання. В тому сенсі, що росіяни як раз підвищують ставки перед самітом НАТО і зустріччю G7. Росіяни таким чином тиснуть на українців, щоб громадяни України впливали на владу щодо завершення війни. Звісно ж, на умовах Росії", - зазначив Попович.

Військовий оглядач додав, що не варто говорити про те, що в російських окупантів закінчуються ракети, якими вони обстрілюють Україну.

"Казати, що в Росії критично зменшуються запаси ракет, не варто. Але це досить "оригінально", що росіяни викинули по Києву від 4 до 6 ракет "Х-101", яких у країни-агресорки відносно не багато", - зауважив Денис Попович.

26 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після чергового ракетного удару по Києву закликав країни "Великої сімки" посилити санкції проти Росії та надати Україні більше важкого озброєння.

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