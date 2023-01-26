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Уранці 26 січня РФ атакувала Херсонщину: під ударом була адмінбудівля, загинула людина

26 січня, 2023 четвер
12:17
війна з Росією обстріл Херсонщина

Уранці 26 січня загарбники атакували Кочубеївку, що на Херсонщині: під ворожим вогнем опинилася адміністративна будівля, є загибла людина та четверо поранених

Про це поінформувала Херсонська ОВА.

Ранком російська армія атакувала село Кочубеївка Бериславського району, Херсонщина. Під ворожим вогнем опинилася адміністративна будівля.

"За попередньою інформацією, через російський удар одна людина загинула, троє осіб отримали поранення різного ступеню тяжкості. Одна потерпіла знаходиться у важкому стані, лікарі борються за її життя", - написали в ОВА.

  • Нагадаємо, упродовж доби 25 січня загарбники 36 разів гатили по Херсонщині, ворог використав артилерію, міномети, реактивні системи залпового вогню й танки, також завдав ракетний удар.

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Херсонщина
окупанти
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