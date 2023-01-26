Про це поінформувала Херсонська ОВА.

Ранком російська армія атакувала село Кочубеївка Бериславського району, Херсонщина. Під ворожим вогнем опинилася адміністративна будівля.

"За попередньою інформацією, через російський удар одна людина загинула, троє осіб отримали поранення різного ступеню тяжкості. Одна потерпіла знаходиться у важкому стані, лікарі борються за її життя", - написали в ОВА.

Нагадаємо, упродовж доби 25 січня загарбники 36 разів гатили по Херсонщині, ворог використав артилерію, міномети, реактивні системи залпового вогню й танки, також завдав ракетний удар.

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