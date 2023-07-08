Раптово померлий білоруський міністр був причетний до посадки літака з Протасевичем, - радник Тихановської Вячорка
Франак Вячорка, білоруський громадський діяч, радник Світлани Тихановської, зазначив, що смерть міністра транспорту Білорусі не перша серед доль білоруських міністрів за дивних та неоднозначних обставин
Про це він розповів в етері Еспресо.
Франак Вячорка дав коментар щодо раптової смерті з невідомих причин у Білорусі 5 липня міністра транспорту та комунікацій Олексія Авраменка.
"99% білорусів дізналися про існування цього міністра тільки після його смерті. Але цікаво, що тренд почався зі смерті Макея (міністр закордонних справ Білорусі, який раптово помер 26 листопада 2022 року на 65-му році життя – ред.) та дивних обставин його загибелі. Хоча Макею писали природну причину смерті, але його рідні кажуть, що це був суїцид. Так само і з Авраменко, говорять про суїцид. А Лукашенко на запитання про долю Авраменка відповів, що той загинув, а не помер. Цікаво, що міністри починають накладати на себе руки і не від доброго життя", - сказав білоруський громадський діяч.
Вячорка розказав, що Авраменко був причетний до посадки літака, коли затримали Романа Протасевича та Софію Сапеги. Цього міністра винуватять у здійсненні цієї операції.
- 23 травня 2021 року у Мінську затримали засновника опозиційного телеграм-каналу exta Романа Протасевича, який перебував на борту літака Афіни - Вільнюс, який посадили через повідомлення про вибуховий пристрій на борту.
- Лідерка білоруської опозиціїї Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича операцією білоруських спецслужб.
- Тим часом, у авіакомпанії Ryanair заявили, що посадили літак у Мінську через повідомлення про замінування від диспетчерів з Білорусі.
- 5 липня у Білорусі з невідомих причин помер міністр транспорту та комунікацій Олексій Авраменко
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