Про це він розповів в етері Еспресо.

Франак Вячорка дав коментар щодо раптової смерті з невідомих причин у Білорусі 5 липня міністра транспорту та комунікацій Олексія Авраменка.

"99% білорусів дізналися про існування цього міністра тільки після його смерті. Але цікаво, що тренд почався зі смерті Макея (міністр закордонних справ Білорусі, який раптово помер 26 листопада 2022 року на 65-му році життя – ред.) та дивних обставин його загибелі. Хоча Макею писали природну причину смерті, але його рідні кажуть, що це був суїцид. Так само і з Авраменко, говорять про суїцид. А Лукашенко на запитання про долю Авраменка відповів, що той загинув, а не помер. Цікаво, що міністри починають накладати на себе руки і не від доброго життя", - сказав білоруський громадський діяч.

Вячорка розказав, що Авраменко був причетний до посадки літака, коли затримали Романа Протасевича та Софію Сапеги. Цього міністра винуватять у здійсненні цієї операції.