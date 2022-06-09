Про це інформує в телеграмі Міністерство оборони України.

"На сьогодні Росія активізує діяльність, спрямовану на соціально-економічну та політичну інтеграцію тимчасово окупованих територій до російської федерації. Нам відомо, що Росія шляхом тимчасово окупованих територій вирішує свою продовольчу та демографічну задачі. Так само, нам відомо, що здійснює підготовку з визначення конкретних місць для проведення так званих референдумів. Тобто, Росія не полишає цих планів, попри те, що їй поки що це не вдалось. Не вдалось, тому що Українська держава бореться з тимчасовою окупацією різними методами, про які ми не можемо говорити публічно. Так само, і українці, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, чинять опір", – повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.



Відомо, що захоплені території відвідують представники влади РФ, зокрема, центральної та регіональної. Окупанти намагаються реалізувати сценарії 2014 року з АР Крим і Донбасом. Рашисти поки ще визначають конкретні місця проведення "референдумів".



"На цих територіях соціально-економічна ситуація ускладнюється. Окупанти продовжують вести варварську діяльність на тимчасово захоплених територіях, застосовуючи до українського населення тактику терору", - додає Ганна Маляр.

7 червня глава Херсонської ОВА Геннадій Лагута повідомив, що представник кремля поставив завдання підготувати до осені "референдум" про включення області до складу Росії. Спочатку на Херсонщині планували провести "референдум" у квітні та травні.

Того ж дня окупаційна влада в Мелітополі почала підготовку псевдореферендуму щодо приєднання до Російської Федерації.

Дмитро Кулеба закликав до нових санкцій проти Росії, якщо вона проведе на Херсонщині псевдореферендум щодо утворення "ХНР".

Депутати облради виступили проти створення псевдореспубліки. Рішення було ухвалене на екстреному засіданні сесії Херсонської обласної ради.

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