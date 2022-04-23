Вражають ціль за 60-70 км. Разом з гаубицями Канада надає Україні далекобійні GPS-керовані снаряди, - СBS

Про це із посиланням на CBS передає Еспресо.TV.



Як зазначається, на додачу до 155-мм буксованих гаубиць M777 українців буде забезпечено набоями із запасів 1-го полку Королівської канадської кінної артилерії.



Серед іншого, йдеться про високоточні далекобійні снаряди Excalibur. Певна кількість цих боєприпасів залишилася у Канади після участі у війні в Афганістані.



Довідка



M982 Excalibur – 155-мм керований активно-реактивний снаряд збільшеної дальності. Створений у співпраці Raytheon Missile Systems та BAE Systems Bofors, пояснює портал Мілітарний.



Excalibur наводиться за допомогою GPS і може вражати цілі на відстані до 60 км. А в грудні 2020 в ході випробувань армія США успішно вразила ціль на відстані 70 км.



Вага - 44 кг, вага бойової частини - 22 кг.



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Досвід застосування в Іраку засвідчив високу точність та ефективність зброї - 92% влучань були з похибкою менше 4 метрів.



Також існують здатні вражати рухомі цілі "розумні" версії боєприпаса.



Вартість снаряда, залежно від модифікації може сягати понад $200 тис.

Згідно із останніми даними канадського Міноборони, Канада вже доставила в Україну гаубиці та боєприпаси до них.