Разумкову раптово змінили охорону

З такою заявою він виступив на одному з телеканалів, розповідає Еспресо.TV.



Своєю чергою він не вважає це тиском, адже охорона йому, як стверджує спікер, взагалі не потрібна.



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"Що стосується тиску ... З одного боку, коли ти знаходишся на лікарняному, а тобі починають міняти охорону. Для кого-то - це, може бути, було б тиском. Для мене - це не є тиском, тому що я до посади голови Верховної Ради обходився без охорони. Зараз досить просто ходжу по вулицях, якщо мені треба, розмовляю з людьми. І впевнений, що і після того, як закінчиться моя каденція, я не матиму охорони, так само сам буду ходити по вулицях і зможу нормально дивитися людям в очі", - пояснив Дмитро Разумков.



"На жаль, я не впевнений, що можуть робити ", - додав голова ВР.

10 вересня Разумков вдруге заразився COVID-19 й наразі знаходиться на самоізоляції.