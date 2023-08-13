"Реал" впевнено переміг "Атлетик" у 1-му турі Ла Ліги. Лунін відстояв "на нуль"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Реал" - "Атлетик" закінчився перемогою мадридців з рахунком 2:0. Голи у ворота команди з Більбао забили Родріго та Джуд Беллінгем, англієць сьогодні дебютував за "королівський" клуб.

В основному складі мадридського "Реала" вийшов голкіпер Андрій Лунін, він відстояв "на нуль". Українець отримав шанс після жахливої травми Тібо Куртуа, який вилетів щонайменше на пів року.

Проте за інформацією Фабріціо Романо, "Реал" та "Челсі" домовились про оренду воротаря Кепи Аррісабалаги. Іспанець вже попрощався з одноклубниками та готовий до переїзду в Мадрид. Тому Луніну все ж доведеться боротись, щоб грати в основі й надалі.

Ла Ліга

1-й тур

12 серпня

"Атлетик" - "Реал" 0:2

Голи: Родріго 28, Беллінгем 36