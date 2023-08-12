"Реал" після заяви про довіру до Луніна підписав нового воротаря

Про це повідомив авторитетний футбольний інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "Реал" та "Челсі" домовились про оренду Кепи Аррісабалаги. Іспанець вже попрощався з одноклубниками та готовий до переїзду в Мадрид.

Відомо, що Кепа Аррісабалага був за крок до трансферу в мюнхенську "Баварію", проте в останній момент сторони зупинили переговори.

Кепа грає за "Челсі" з літа 2018 року. Його придбали з "Атлетіка Більбао" за 80 млн євро. Минулого сезону іспанець провів 39 матчів, з них 12 "на нуль", пропустив 45 мʼячів.

Травма Куртуа

Основний воротар "Реала" Тібо Куртуа травмувався на тренуванні. За висновками медиків мадридського клубу, бельгієць отримав розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна. Найближчими днями воротареві зроблять операцію.

При подібних травмах термін відновлення зазвичай складає близько шести місяців. Таким чином, у 2023 році Куртуа за "Реал" більше не зіграє.

Напередодні головний тренер "Реала" Карло Анчелотті запевнив, що довіряє Андрію Луніну, який до цього був другим воротарем мадридців.

Андрій Лунін в "Реалі"

За інформацією Marca, "Реал" цього літа був готовий продати 24-річного Андрія Луніна за 8 млн євро. На українського воротаря є попит, хоча через рік він може покинути Мадрид безплатно.

Чинний контракт голкіпера з "Реалом" діє до літа 2024 року. У 2018 році Лунін перейшов у мадридський клуб з луганської "Зорі" за 8,5 млн євро.

Загалом Лунін зіграв за цей час за "Реал" лише 17 матчів, більшість з яких у минулому сезоні - 12. В них українець пропустив 13 мʼячів, а 4 матчі зіграв "на нуль".

Наступний матч "Реала"

У суботу, 11 серпня, мадридський "Реал" зіграє проти "Атлетик Більбао" у 1-му турі Ла Ліги. Початок о 22:30. Андрій Лунін вийде на поле з перших хвилин.