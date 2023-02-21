Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Реалу", хоч до 21-ї хвилини "Ліверпуль" і вів у рахунку 2:0, завдяки голам Дарвіна Нуньєса та Мохаммеда Салаха.

Футболісти "Реалу" зуміли гідно відповісти на провалений старт матчу і здійснили камбек - 5:2. Дублем відзначились Вінісіус Жуніор та Карім Бензема, ще 1 гол забив Едер Мілітао.

Матч-відповідь пройде 15 березня у Мадриді.

На груповому раунді "Ліверпуль" посів друге місце у квартеті A слідом за італійським "Наполі", і випередив нідерландський "Аякс" та шотландський "Рейнджерс".

"Реал" у групі F залишив позаду німецький "Лейпциг", український "Шахтар" та шотландський "Селтік". Мадридці у матчах з "Шахтарем" перемогли 2:1 та зіграли внічию 1:1.

"Реал" та "Ліверпуль" у травні 2022 року зустрічалися у фіналі Ліги чемпіонів. Мадридці перемогли з рахунком 1:0.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу. 1-й матч

21 лютого

"Ліверпуль" (Англія) - "Реал" (Іспанія) 2:5

Голи: Нуньєс, 4, Салах, 14 - Вінісіус, 21, 36, Мілітао, 47, Бензема, 55, 67