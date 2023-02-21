"Реал" забив 5 голів "Ліверпулю" і здійснив неймовірний камбек у Лізі чемпіонів
У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мадридський "Реал" переміг англійський "Ліверпуль"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Реалу", хоч до 21-ї хвилини "Ліверпуль" і вів у рахунку 2:0, завдяки голам Дарвіна Нуньєса та Мохаммеда Салаха.
Футболісти "Реалу" зуміли гідно відповісти на провалений старт матчу і здійснили камбек - 5:2. Дублем відзначились Вінісіус Жуніор та Карім Бензема, ще 1 гол забив Едер Мілітао.
Матч-відповідь пройде 15 березня у Мадриді.
На груповому раунді "Ліверпуль" посів друге місце у квартеті A слідом за італійським "Наполі", і випередив нідерландський "Аякс" та шотландський "Рейнджерс".
"Реал" у групі F залишив позаду німецький "Лейпциг", український "Шахтар" та шотландський "Селтік". Мадридці у матчах з "Шахтарем" перемогли 2:1 та зіграли внічию 1:1.
"Реал" та "Ліверпуль" у травні 2022 року зустрічалися у фіналі Ліги чемпіонів. Мадридці перемогли з рахунком 1:0.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу. 1-й матч
21 лютого
"Ліверпуль" (Англія) - "Реал" (Іспанія) 2:5
Голи: Нуньєс, 4, Салах, 14 - Вінісіус, 21, 36, Мілітао, 47, Бензема, 55, 67
- 14 лютого у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мюнхенська "Баварія" перемогла французький ПСЖ.
- В іншому матчі італійський "Мілан" виявився сильнішим за англійський "Тоттенгем".
- 15 лютого лондонський "Челсі" з українцем Михайлом Мудриком у складі поступився дортмундській "Борусії".
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