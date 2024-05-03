Домашні голубці: рецепти смачної української страви

Голубці готуються із м'ясного фаршу, зазвичай яловичого або свинячого, який обгортається листками капусти. Їх можуть тушкувати в духовці або на плиті та подають із соусом, який має томатну основу або просто зі сметаною. Ця страва відома своєю ситністю, насиченим смаком. Вона здатна перенести нас у саме серце сімейного свята або давню українську хату.

Походження назви невідоме, однак цілком можливо, що вона походить з подібності форми страви до грудки голубів або кольору капустяних листів після приготування. Цікаво, що у 2023 році рецепт українських голубців внесли до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України, що свідчить про важливість цієї страви для українського народу. Це визнання довгого та багатого кулінарного спадку, який передається з покоління в покоління.

Голубці - рецепт класичний

Інгредієнти:

Для голубців:

капуста – 1 качан (приблизно 1.5 кг)

рис круглий - 1 склянка

вода - 2 склянки (для рису)

фарш м'ясний - 700 г

цибуля ріпчаста – 2 шт.

морква – 2 шт.

сіль та перець чорний – до смаку

томатна паста – 3-5 ст. л.

соняшникова олія – 2-3 ст. л.

Для соусу:

сметана – 3 ст. л.

томатна паста – 2 ст. л.

вода – 1 склянка

сіль – до смаку

Покроковий рецепт голубців:

Спочатку потрібно підготувати капусту. Добре промийте її та виріжте обережно качан. Поставте велику каструлю з водою на вогонь, коли вона закипить, додайте обережно капусту у воду. Вона має варитись на невеликому вогні, качаном донизу. Щойно верхні листочки стануть м'якими, обережно їх знімайте у будь-яку посудину та продовжуйте варити качан доти, доки не відділите достатню кількість листків. Коли капустяні листочки охолонуть, потрібно зрізати зверху основну жилку, що йшла до качана. Ця частина досить груба, тому якщо цього не зробити, буде дуже складно скрутити голубець. Найбільші листки краще розрізати навпіл. Промийте добре рис та перекладіть в каструлю. До рису потрібно додати ще воду та дрібку солі. Після закипання, варіть рис до готовності на невеликому вогні. Цей процес у вас займе приблизно 20 хвилин. Промийте та очистіть моркву та цибулю від шкірки. Цибулю наріжте невеликим кубиком, а моркву натріть на крупній терці. Прогрійте добре сковорідку з олією, просмажте до золотистого кольору цибулю, потім додайте моркву. Через 2-3 хвилини додайте томатну пасту та протушкуйте ще декілька хвилин. Засмажка готова. До вареного рису додайте м'ясний фарш, половину засмажки, сіль (приблизно 1 ч. л.) та перець. Добре перемішайте начинку лопаткою або ложкою. Для соусу-заливки просто змішайте сметану, томатну пасту, воду, сіль та другу частину засмажки. Сформуйте голубці. На листок капусти, ближче до основи, викладіть невелику кількість начинки, приблизно 1 столову ложку. Згорніть голубці конусом (за аналогією, як раніше робили з паперу згорток для насіння) або конвертиком, ховаючи краї всередину. На дно баняка або каструлі, викладіть декілька листків капусти, а потім голубці. Залийте голубці соусом. Тушкуйте страву після закипання протягом однієї години на невеликому вогні. Подавайте голубці зі сметаною або зеленню. Смачного!

Фото: Pinterest

Ліниві голубці

Інгредієнти:

Для голубців:

капуста – 400-500 г

рис круглий – 100 г

фарш м'ясний - 500 г

цибуля ріпчаста – 2 шт.

морква – 2 шт.

сіль та перець чорний – до смаку

соняшникова олія – 2-3 ст. л.

Для соусу:

сметана – 3 ст. л.

томатна паста – 1-2 ст. л.

кетчуп домашній – 150 г

вода – 200 мл

часник – 1 зубчик

сіль, перець – до смаку

Покроковий рецепт, як зробити голубці:

Промийте декілька разів рис та перекладіть в каструлю. До рису потрібно додати вдвічі більшу кількість води та дрібку солі. Після закипання, варіть рис до готовності на невеликому вогні. Цей процес у вас займе приблизно 20 хвилин. Добре промийте капусту та нашаткуйте її дуже дрібно за допомогою спеціальної терки або ножа. Промийте та очистіть моркву та цибулю від шкірки. Цибулю наріжте невеликим кубиком, а моркву натріть на крупній терці. Сковорідку з олією нагрійте, просмажте цибулю добре, а потім додайте моркву та смажте ще 2-3 хвилини. Половину засмажки відкладіть в іншу посудину. До засмажки, яка залишилась в сковорідці, додайте ще капусту та протушкуйте декілька хвилин. Потрібно, щоб капуста стала м'якою. До вареного рису додайте м'ясний фарш, капусту з овочами, сіль та перець. Добре перемішайте начинку лопаткою або ложкою. Для соусу-заливки просто змішайте сметану, томатну пасту, домашній кетчуп, воду, сіль, часник пропущений через прес та другу частину засмажки. Вологими руками сформуйте голубці та викладіть у форму для випікання, додайте соус-заливку. Випікайте страву у розігрітій до 180 градусів духовій шафі протягом 50 хвилин. Смачного!

Фото: YouTube