Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна рецепти Салат з курячими серцями: три рецепти на різний смак

Салат з курячими серцями: три рецепти на різний смак

12 січня, 2024 п'ятниця
14:20
рецепти Салат з курячими серцями

Салат з курячих сердець - це цікава страва, що задовольнить смакові рецептори навіть найвибагливішого гурмана та стане чудовим доповненням до щоденного раціону

Салат з курячими серцями – це чудовий варіант для тих, хто шукає ситну та недорогу страву. В нашій статті ми поділимося з вами трьома різними рецептами цієї смачної та корисної страви.

Курячі серця - це джерело високоякісного білка, вони містять менше жиру, ніж інші частини курячого м'яса, такі як стегно або гомілки. Крім того, серця багаті вітамінами та мінералами, містять колаген, який може бути корисний для здоров'я суглобів та шкіри.

Готуйтеся насолоджуватися новими кулінарними шедеврами та відкривати для себе різноманіття смаків та текстур.

Салат з курячих сердечок з яйцями

Інгредієнти:

  • курячі серця – 500 г
  • огірок – 200 г
  • ріпчаста цибуля – 100 г
  • яйця курячі – 3 шт.
  • майонез – 2 ст. л.
  • перець горошком – 10 шт.
  • лавровий лист – 2 шт.
  • оцет – 2 ст. л.
  • сіль, цукор – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

  1. У каструлю перекладаємо серця, додаємо лаврові листочки, перець горошком, сіль та наливаємо воду. Ставимо на вогонь, після закипання варимо близько 40 хвилин.
  2. Цибулю очищаємо та нарізаємо півкільцями. Маринуємо з додаванням солі, цукру та оцту протягом 20 хвилин.
  3. Курячі яйця відварюємо круто 10-12 хвилин, потім перекладаємо в холодну воду. Очищаємо від шкаралупи та нарізаємо кубиком.
  4.  Серця та огірки нарізаємо соломкою, перекладаємо в салатницю. Туди ж додаємо мариновану цибулю та яйця. Заправляємо салат майонезом. Готово!

Фото: krainau.com

Салат з курячих сердець і кукурудзи

Інгредієнти:

  • курячі серця – 300 г
  • консервована кукурудза – 4 ст. л.
  • морква – 100 г
  • часник – 1 зубчик
  • цибуля салатна червона – 1 шт.
  • буряк – 1 шт.
  • коріандр – дрібка
  • цукор – дрібка
  • оцет – 1 ч. л.
  • соняшникова олія – 1 ст. л.
  • майонез, сіль, перець чорний – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

  1. У каструлю перекладаємо серця, наливаємо воду та додаємо трохи солі. Ставимо на вогонь та після закипання варимо 30-40 хвилин. Потім нарізаємо кільцями.
  2. Окремо відварюємо до готовності буряк. Потім очищаємо та нарізаємо невеликим кубиком.
  3. Моркву очищаємо та нарізаємо на терці для моркви по-корейськи. Додаємо цукор, сіль, перець, коріандр, оцет, рослинну олію та часник пропущений через прес. Все добре перемішуємо.
  4. Цибулю очищаємо та нарізаємо півкільцями.
  5. У салатниці змішуємо підготовлені інгредієнти: серця, буряк, моркву, цибулю. Додаємо консервовану кукурудзу та заправляємо салат майонезом. Готово!

Салат з курячих сердечок і шампіньйонів

Інгредієнти:

  • курячі серця - 500 г
  • цибуля ріпчаста - 1 шт.
  • морква – 1 шт.
  • шампіньйони свіжі – 250 г
  • шампіньйони мариновані – 150 г
  • гірчиця – 1/2 ч. л.
  • сметана 15% – 2 ст. л.
  • майонез – 2 ст. л.
  • сіль та перець чорний мелений - до смаку
  • соняшникова олія (для смаження) - 3 ст. л.

Покроковий рецепт приготування:

  1. Курячі серця промиваємо та видаляємо зайві ділянки з жиром, прожилки. Ставимо сковорідку з олією на вогонь та смажимо серця до готовності. Коли вони охолонуть, нарізаємо соломкою.
  2. Цибулю, моркву та гриби свіжі очищаємо. Цибулю ріжемо кубиком, а гриби – пластинками. Моркву натерти на крупній тертці.
  3. Ставимо сковорідку з олією на вогонь та спочатку обсмажуємо цибулю до золотистого кольору, потім додаємо моркву та гриби. Смажимо до тих пір, доки не випарується вся вода, що виділилась з грибів. Додаємо сіль і перець до смаку, все добре перемішуємо та вимикаємо плиту.
  4. Мариновані гриби нарізаємо на пластинки.
  5. У невеликій посудині змішуємо сметану, майонез, гірчицю. Це буде заправка для салату.   
  6. У салатниці змішуємо підготовлені інгредієнти: курячі серця, смажені гриби з цибулею та морквою, мариновані гриби. Заправляємо салат, все добре перемішуємо.

Смачного!

Салат з курячими серцями

Фото: Домашні кухарі

Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
Читайте також:
окупанти
11 січня, 2024 четвер
Defense Express: окупанти зігнали всі сухопутні війська в Україну. Скільки це у дивізіях армії РФ
ЗСУ, мобілізація
10 січня, 2024 середа
Мобілізація в Україні: нардеп Чернєв наголосив на необхідності прибрати з законопроєкту е-повістки
Микола Княжицький
11 січня, 2024 четвер
Запропонований законопроєкт не сприяє, а відштовхує людей від мобілізації, - Княжицький
Київ
-8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.07
    Купівля 38.07
    Продаж 38.85
  • EUR
    Купівля 41.77
    Продаж 42.87
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
12 січня
14:29
Україна закликала Індію долучитися до відбудови: яких інвестицій очікує Київ
14:18
музика
Кількість прослуховувань музики на стримінгах у 2023 році вперше перевищила 4 трлн
14:15
Давид Арахамія
Електронні повістки, навчання, призов людей з інвалідністю: Арахамія розповів, через які норми законопроєкт про мобілізацію відправили на доопрацювання
14:08
OPINION
Павло Вернівський
Про вади нашої влади
14:05
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
У Повітряних силах пояснили слова Зеленського про знищення 26 вертольотів і 12 літаків за добу
14:04
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
13:58
Каховська ГЕС
Загиблі внаслідок підриву Каховської ГЕС досі лежать під завалами будинків, – влада Голої Пристані
13:37
щеплення вакцинація
ВООЗ заявила про "неймовірно низький" рівень вакцинації від COVID-19 і грипу
13:36
Василь Поворознюк
Благословляв "приєднання" Луганська до РФ: митрополиту УПЦ МП Василю Поворознюку оголосили підозру
13:20
Марія Захарова
Росія пригрозила "болісними заходами" в разі конфіскації активів РФ
13:16
РФ обстріляла Херсон з артилерії: загинуло двоє людей
13:16
На фото: Alyona Alyona та Jerry Heil
У соцмережах обурилися через пісню Alyona Alyona та Jerry Heil для Нацвідбору Євробачення-2024
13:05
"Я був у ТЦК": Притула розповів, що думає про законопроєкт про мобілізацію
12:57
суд, суддя
Вища рада правосуддя звільнила 325 суддів за минулий рік
12:49
Огляд
дрон Titan Falcon
Що таке Titan Falcon – дрон ЗСУ, який надрукували на 3D-принтері
12:47
Оновлено
Сунак приїхав до Київа
Безпекова угода та пакет допомоги: прем'єр Британії Сунак приїхав до Києва
12:29
Кирило Буданов
Буданов розповів про нову військово-морську базу, на яку РФ планує перекинути кораблі з Криму
12:11
Наталія Гуменюк
Гуменюк розповіла, чому РФ вже тиждень не виводить у Чорне море ракетоносії
12:03
Ексклюзив
прощання з Віталієм Білоножко
У Києві попрощалися з народним артистом України Віталієм Білоножком
12:00
OPINION
Михайло Басараб
Чому національна безпека — суперпріоритет
11:58
Майкл Джексон
Названа дата виходу фільму про Майкла Джексона, головну роль у якому зіграв племінник зірки
11:51
Ексклюзив
Росія всіляко сприяє єменським хуситам, - генерал-лейтенант Романенко
11:49
Еліна Світоліна
Українки встановили рекорд на Australian Open
11:49
електроенергія, світло ЛЕП
Через негоду знеструмлено 229 населених пунктів у 6 областях України: ситуація в енергосистемі станом на 12 січня
11:46
Ірландія пообіцяла не відправляти українських біженців додому, поки не закінчиться війна
11:30
Кирило Буданов
Буданов пояснив, що заважає наступальним операціям України та РФ на фронті
11:28
безпілотник
Британська розвідка назвала найефективнішу зброю, якою ЗСУ нищать ворожу техніку на Херсонщині
11:19
санкції проти Росії
Росія обходить санкції щодо виробництва зброї завдяки компонентам американських і китайських компаній, - Politico
10:56
Кадр з фільму "Аватар"
Зірка "Аватара" Сем Вортінгтон розповів, коли почнуться зйомки четвертого фільму франшизи
10:52
Ексклюзив
Білий дім
Згурець проаналізував, чи могли б США діяти таким же рішучим способом проти РФ, захищаючи Україну, як у Ємені
10:50
електроенергія
Бізнес в Україні закликали укладати контракти на імпорт електроенергії, аби уникнути відключень
10:43
Огляд
світ, міжнародний огляд
Між Києвом і Лондоном починається "столітнє партнерство" та де зникла зброя США в Україні на $1 млрд. Акценти світових ЗМІ 12 січня
10:41
позиції роти росіян поблизу окупованої Євпаторії
Партизани "Атеш" виявили позиції роти росіян поблизу окупованої Євпаторії
10:40
Ексчиновниця з Херсона
Допомагала окупантам депортувати українських дітей до РФ: СБУ затримала ексчиновницю з Херсона
10:26
На фото: Кіану Рівз
Кіану Рівз випустить роман, створений спільно з письменником Чайною М'євілем
10:25
видобуток нафти, нафта
Ціни на нафту зросли після ударів США та Британії по хуситах у Ємені
10:23
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 12 січня: скільки коштують долар та євро
10:13
Польська поліція затримала 15-річного підлітка з Чехії, який їхав воювати за Україну
10:03
Маркарова: США погодять пакет допомоги Україні швидше, ніж передачу заморожених активів РФ
10:02
OPINION
Орест Сохар
Корисні ідіоти Путіна проти тверезих прагматиків
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV