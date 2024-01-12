Салат з курячими серцями: три рецепти на різний смак

Салат з курячими серцями – це чудовий варіант для тих, хто шукає ситну та недорогу страву. В нашій статті ми поділимося з вами трьома різними рецептами цієї смачної та корисної страви.

Курячі серця - це джерело високоякісного білка, вони містять менше жиру, ніж інші частини курячого м'яса, такі як стегно або гомілки. Крім того, серця багаті вітамінами та мінералами, містять колаген, який може бути корисний для здоров'я суглобів та шкіри.

Готуйтеся насолоджуватися новими кулінарними шедеврами та відкривати для себе різноманіття смаків та текстур.

Салат з курячих сердечок з яйцями

Інгредієнти:

курячі серця – 500 г

огірок – 200 г

ріпчаста цибуля – 100 г

яйця курячі – 3 шт.

майонез – 2 ст. л.

перець горошком – 10 шт.

лавровий лист – 2 шт.

оцет – 2 ст. л.

сіль, цукор – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

У каструлю перекладаємо серця, додаємо лаврові листочки, перець горошком, сіль та наливаємо воду. Ставимо на вогонь, після закипання варимо близько 40 хвилин. Цибулю очищаємо та нарізаємо півкільцями. Маринуємо з додаванням солі, цукру та оцту протягом 20 хвилин. Курячі яйця відварюємо круто 10-12 хвилин, потім перекладаємо в холодну воду. Очищаємо від шкаралупи та нарізаємо кубиком. Серця та огірки нарізаємо соломкою, перекладаємо в салатницю. Туди ж додаємо мариновану цибулю та яйця. Заправляємо салат майонезом. Готово!

Фото: krainau.com

Салат з курячих сердець і кукурудзи

Інгредієнти:

курячі серця – 300 г

консервована кукурудза – 4 ст. л.

морква – 100 г

часник – 1 зубчик

цибуля салатна червона – 1 шт.

буряк – 1 шт.

коріандр – дрібка

цукор – дрібка

оцет – 1 ч. л.

соняшникова олія – 1 ст. л.

майонез, сіль, перець чорний – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

У каструлю перекладаємо серця, наливаємо воду та додаємо трохи солі. Ставимо на вогонь та після закипання варимо 30-40 хвилин. Потім нарізаємо кільцями. Окремо відварюємо до готовності буряк. Потім очищаємо та нарізаємо невеликим кубиком. Моркву очищаємо та нарізаємо на терці для моркви по-корейськи. Додаємо цукор, сіль, перець, коріандр, оцет, рослинну олію та часник пропущений через прес. Все добре перемішуємо. Цибулю очищаємо та нарізаємо півкільцями. У салатниці змішуємо підготовлені інгредієнти: серця, буряк, моркву, цибулю. Додаємо консервовану кукурудзу та заправляємо салат майонезом. Готово!

Салат з курячих сердечок і шампіньйонів

Інгредієнти:

курячі серця - 500 г

цибуля ріпчаста - 1 шт.

морква – 1 шт.

шампіньйони свіжі – 250 г

шампіньйони мариновані – 150 г

гірчиця – 1/2 ч. л.

сметана 15% – 2 ст. л.

майонез – 2 ст. л.

сіль та перець чорний мелений - до смаку

соняшникова олія (для смаження) - 3 ст. л.

Покроковий рецепт приготування:

Курячі серця промиваємо та видаляємо зайві ділянки з жиром, прожилки. Ставимо сковорідку з олією на вогонь та смажимо серця до готовності. Коли вони охолонуть, нарізаємо соломкою. Цибулю, моркву та гриби свіжі очищаємо. Цибулю ріжемо кубиком, а гриби – пластинками. Моркву натерти на крупній тертці. Ставимо сковорідку з олією на вогонь та спочатку обсмажуємо цибулю до золотистого кольору, потім додаємо моркву та гриби. Смажимо до тих пір, доки не випарується вся вода, що виділилась з грибів. Додаємо сіль і перець до смаку, все добре перемішуємо та вимикаємо плиту. Мариновані гриби нарізаємо на пластинки. У невеликій посудині змішуємо сметану, майонез, гірчицю. Це буде заправка для салату. У салатниці змішуємо підготовлені інгредієнти: курячі серця, смажені гриби з цибулею та морквою, мариновані гриби. Заправляємо салат, все добре перемішуємо.

Смачного!

Фото: Домашні кухарі