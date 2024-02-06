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Вафельні трубочки, що тануть в роті. Рецепт
Вафельні трубочки хороші і без крему, але можна урізноманітнити цей рецепт, начинивши трубочки. Вафлі за цим рецептом виходять дуже хрусткі і будуть до смаку вам і вашим дітками
Інгредієнти для вафельних трубочок:
- масло вершкове – 200 г
- яйця курячі – 5 шт.
- борошно пшеничне – 160 г
- цукор - 220 г
- ванілін (за бажанням)
Покроковий рецепт приготування вафельних трубочок:
- за допомогою вінчика або міксера змішуємо яйця та цукор
- додаємо розтоплене масло та, за бажанням, ванілін, ретельно перемішуємо
- частками додаємо борошно
- ретельно вимішуємо тісто, позбавляючись грудочок
- тісто має бути по консистенції як на оладки
- у розігріту вафельницю викладаємо 2 ст. л. тіста
- випікаємо до готовності вафлі
- як тільки дістали вафлю з вафельниці, відразу ж надаємо їй бажану форму – наприклад, скручуємо у трубочку
- якщо вафля трохи охолоне – стане ламкою
- коли вафлі повністю охолонуть, вони стають дуже хрусткими
- за бажанням можна начинити вафельні трубочки кремом.
Смачного!
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