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Як варити макарони на плиті та в мультиварці: два варіанти приготування

19 січня, 2024 п'ятниця
15:50
рецепти Варені макарони

Легко, смачно та швидко – це все про приготування макаронів. Однак, навіть така проста страва виходить ідеальною не з першого разу, тоді в чому ж секрет?

Варені макарони - один із найпростіших та найпопулярніших гарнірів. У цій статті ми розглянемо два різні методи приготування макаронів, розкриємо їх особливості та дамо корисні поради. Ви дізнаєтеся, як варити ідеальні макарони без значних зусиль.

Як правильно варити макарони на плиті?

Приготування макаронів на плиті – це дуже простий процес. Однак є невеликі хитрощі, яких бажано дотримуватися, щоб макаронні вироби не злипались та не розварювались.

Використовуйте достатню кількість води, щоб макарони мали простір для варіння. Зазвичай води має бути у 2-3 рази більше, ніж макаронів. Постійно слідкуйте за часом варіння та регулярне помішуйте.

Звертайте увагу на якість макаронних виробів, це дуже важливо. Рекомендується віддавати перевагу макаронам твердих сортів, оскільки вони мають більше корисних властивостей та не розпадаються під час готування.

Покроковий рецепт приготування:

  1. Візьміть каструлю з товстим дном та налийте достатню кількість води.
  2. Ставимо каструлю на вогонь, додаємо сіль (10 г солі на 1 л води) та доводимо до кипіння.
  3. Додайте макарони в киплячу воду, ретельно перемішуючи, щоб вони не прилипли один до одного. Дочекайтеся закипання та зменште вогонь. Не варто накривати кришкою, інакше вода може википіти.
  4. Дивіться етикетку на упаковці макаронів, щоб дізнатися точний час приготування. Зазвичай це приблизно 6-12 хвилин. Час залежить від сорту пшениці – м'які чи тверді, а також стану готовності (добре зварені, напівжорсткі, розварені та інше).  
  5. Регулярно перемішуйте макарони, також можете додати 1-2 столові ложки соняшникової олії, так вони точно не будуть склеюватись.
  6. Через 5-7 хвилин після закипання, починайте перевіряти готовність макаронів на смак та текстуру. Якщо вони готові, перецідіть через друшляк та промийте проточною водою.
  7. Перекладіть макарони знову в каструлю та додайте невеликий шматочок вершкового масла.

Готово! Тепер у вас відмінно зварені макарони, готові до подачі або подальшого використання в інших стравах.

Фото: Freepik

Як варити макарони в мультиварці?

Насправді приготування макаронів у мультиварці не сильно відрізняється від приготування на плиті, однак процес варіння стає ще простішим, оскільки не потрібно помішувати макарони або турбуватися, що вода википить.

Інгредієнти:

  • макарони – 450 г
  • вода – 700 мл
  • сіль – 1 ч. л. (або до смаку)
  • вершкове масло - 1 ч. л.

Покроковий рецепт приготування:

  1. У чашу мультиварки засипаємо макарони, наливаємо гарячу воду, додаємо одразу сіль та вершкове мало.
  2. Всі інгредієнти добре перемішуємо лопаткою, вода має злегка покривати макарони.
  3. В мультиварці вмикаємо режим "Випічка" та готуємо протягом 15 хвилин.
  4. Злийте зайву воду та куштуйте. Готово!

Якщо ж у вас в мультиварці є спеціальний режим, тоді ви просто наливаєте у чашу воду та додаєте сіль. Вмикаєте режим "Макарони" та чекаєте, коли закипить вода. Щойно це станеться, мультиварка подасть звуковий сигнал. Засипаєте макарони у киплячу воду та закривайте кришку. Час приготування визначайте самостійно, орієнтуючись на власний смак. Потім злийте зайву воду та додайте вершкове масло або оливкову олію. Готово!

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