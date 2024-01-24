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Головна рецепти Запіканка з кабачків: три смачних рецепти на будь-який смак
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Запіканка з кабачків: три смачних рецепти на будь-який смак

24 січня, 2024 середа
12:40
рецепти Запіканка з кабачків

Запіканка з кабачків - це смачна та проста у приготуванні страва, яка завжди буде актуальною. Вона чудово смакуватиме в ролі сніданку, обіду чи вечері

Ніжні кабачки запечені з іншими овочами та сирним верхнім шаром - це чудовий спосіб задоволення смакових рецепторів без шкоди для здоров'я. Приготування такої запіканки дуже легке та швидке, а результат завжди відмінний. Розкрийте всі таємниці рецептів із запеченими соковитими кабачками, адже це не лише смачного, а ще й поживно.

Запіканка з кабачків

рецепт Запіканки з кабачків

Інгредієнти:

  • кабачки – 600 г
  • курячі яйця – 3 шт.
  • сир твердий  – 150 г
  • молоко – 100 мл
  • часник – 3 зубчики
  • сіль – 0.5 ч. л.
  • соняшникова олія – 2-3 ст. л.
  • чорний мелений перець – до смаку
  • кріп – до смаку

Дієтична запіканка з кабачків. Покроковий рецепт приготування:

  1. Кабачки добре миємо та ріжемо на кубики. Зелень теж промиваємо, дрібно нарізаємо. Перемішуємо у посудині кріп з кабачками.
  2. Приблизно 100 грам сиру натираємо на крупній терці, додаємо до кабачків.
  3. В іншій посудині збиваємо вінчиком яйця, додаємо сіль, перець, молоко та пропущений через прес часник. Все добре перемішуємо.
  4. Заливаємо яєчною сумішшю кабачки.
  5. Форму для випікання змащуємо соняшниковою олією. Перекладаємо у форму заготовку кабачкового пирога. Зверху посипаємо твердим сиром, що залишився.
  6. Випікайте пиріг у розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин. Готово!

Фото: Screenshot YouTube

Запіканка з тертих кабачків

Інгредієнти:

  • кабачки - 1 кг
  • морква – 2 шт.
  • цибуля ріпчаста - 2 шт.
  • твердий сир – 150 г
  • яйця курячі – 5 шт.
  • борошно - 140 г
  • олія соняшникова - 100 мл
  • розпушувач тіста – 1 ч. л.
  • сіль - до смаку

Покроковий рецепт запіканки з кабачків:

  1. Кабачки натираємо на крупній терці, а потім руками віджимаємо зайву вологу. Якщо у вас немолоді кабачки, тоді бажано спочатку дістати насіння.
  2. Моркву та цибулю очищаємо. Моркву натираємо на дрібній терці, а цибулю ріжемо маленьким кубиком. Овочі перекладаємо до кабачків.
  3. Сир натираємо на крупній терці, теж висипаємо до кабачків та перемішуємо.
  4. Готуємо заливку. Для цього у посудині збиваємо вінчиком яйця з соняшниковою олією. Потім додаємо борошно, розпушувач та сіль. Все добре перемішуємо до однорідності.
  5. Овочі заливаємо яєчно-борошняною сумішшю, перемішуємо.
  6. У форму для випікання викладаємо кабачкову заготовку, розрівнюємо. Відправляємо випікатись у розігріту до 200 градусів духовку на 45-50 хвилин до рум'яної скоринки. Готово!

Фото: lady-day.com.ua

Запіканка з кабачків та кисломолочного сиру

Інгредієнти:

  • кабачки - 2 шт. (середнього розміру)
  • лимон (цедра та сік) – 1 шт.
  • чебрець сухий - 5-7 гілочок
  • волоські горіхи – 50 г
  • кисломолочний сир – 200-250 г
  • моцарела - 200-250 г
  • сіль та чорний мелений перець – до смаку
  • соняшникова олія (для змащування форми)

Покроковий рецепт приготування:

  1. Кабачки нарізаємо тонкими слайсами за допомогою овочерізки.
  2. До кабачків додаємо сіль, перець, чебрець, цедру одного лимона та сік. Все обережно перемішуємо.
  3. Моцарелу натираємо на крупній терці.
  4. Подрібнюємо за допомогою скалки волоські горіхи, але не варто їх робити дуже дрібними.
  5. Форму для запікання змащуємо олією. Викладаємо шарами інгредієнти у такій послідовності: кабачки, кисломолочний сир, моцарела. Потім ще раз повторюємо таку послідовність та посипаємо верх запіканки волоськими горіхами.
  6. Ставимо запіканку у розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.

Смачного!

Фото: Freepik

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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