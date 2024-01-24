Запіканка з кабачків: три смачних рецепти на будь-який смак
Запіканка з кабачків - це смачна та проста у приготуванні страва, яка завжди буде актуальною. Вона чудово смакуватиме в ролі сніданку, обіду чи вечері
Ніжні кабачки запечені з іншими овочами та сирним верхнім шаром - це чудовий спосіб задоволення смакових рецепторів без шкоди для здоров'я. Приготування такої запіканки дуже легке та швидке, а результат завжди відмінний. Розкрийте всі таємниці рецептів із запеченими соковитими кабачками, адже це не лише смачного, а ще й поживно.
Запіканка з кабачків
Інгредієнти:
- кабачки – 600 г
- курячі яйця – 3 шт.
- сир твердий – 150 г
- молоко – 100 мл
- часник – 3 зубчики
- сіль – 0.5 ч. л.
- соняшникова олія – 2-3 ст. л.
- чорний мелений перець – до смаку
- кріп – до смаку
Дієтична запіканка з кабачків. Покроковий рецепт приготування:
- Кабачки добре миємо та ріжемо на кубики. Зелень теж промиваємо, дрібно нарізаємо. Перемішуємо у посудині кріп з кабачками.
- Приблизно 100 грам сиру натираємо на крупній терці, додаємо до кабачків.
- В іншій посудині збиваємо вінчиком яйця, додаємо сіль, перець, молоко та пропущений через прес часник. Все добре перемішуємо.
- Заливаємо яєчною сумішшю кабачки.
- Форму для випікання змащуємо соняшниковою олією. Перекладаємо у форму заготовку кабачкового пирога. Зверху посипаємо твердим сиром, що залишився.
- Випікайте пиріг у розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин. Готово!
Фото: Screenshot YouTube
Запіканка з тертих кабачків
Інгредієнти:
- кабачки - 1 кг
- морква – 2 шт.
- цибуля ріпчаста - 2 шт.
- твердий сир – 150 г
- яйця курячі – 5 шт.
- борошно - 140 г
- олія соняшникова - 100 мл
- розпушувач тіста – 1 ч. л.
- сіль - до смаку
Покроковий рецепт запіканки з кабачків:
- Кабачки натираємо на крупній терці, а потім руками віджимаємо зайву вологу. Якщо у вас немолоді кабачки, тоді бажано спочатку дістати насіння.
- Моркву та цибулю очищаємо. Моркву натираємо на дрібній терці, а цибулю ріжемо маленьким кубиком. Овочі перекладаємо до кабачків.
- Сир натираємо на крупній терці, теж висипаємо до кабачків та перемішуємо.
- Готуємо заливку. Для цього у посудині збиваємо вінчиком яйця з соняшниковою олією. Потім додаємо борошно, розпушувач та сіль. Все добре перемішуємо до однорідності.
- Овочі заливаємо яєчно-борошняною сумішшю, перемішуємо.
- У форму для випікання викладаємо кабачкову заготовку, розрівнюємо. Відправляємо випікатись у розігріту до 200 градусів духовку на 45-50 хвилин до рум'яної скоринки. Готово!
Фото: lady-day.com.ua
Запіканка з кабачків та кисломолочного сиру
Інгредієнти:
- кабачки - 2 шт. (середнього розміру)
- лимон (цедра та сік) – 1 шт.
- чебрець сухий - 5-7 гілочок
- волоські горіхи – 50 г
- кисломолочний сир – 200-250 г
- моцарела - 200-250 г
- сіль та чорний мелений перець – до смаку
- соняшникова олія (для змащування форми)
Покроковий рецепт приготування:
- Кабачки нарізаємо тонкими слайсами за допомогою овочерізки.
- До кабачків додаємо сіль, перець, чебрець, цедру одного лимона та сік. Все обережно перемішуємо.
- Моцарелу натираємо на крупній терці.
- Подрібнюємо за допомогою скалки волоські горіхи, але не варто їх робити дуже дрібними.
- Форму для запікання змащуємо олією. Викладаємо шарами інгредієнти у такій послідовності: кабачки, кисломолочний сир, моцарела. Потім ще раз повторюємо таку послідовність та посипаємо верх запіканки волоськими горіхами.
- Ставимо запіканку у розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.
Смачного!
Фото: Freepik
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