Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Ігнат назвав цілі, по яких планує бити агресор
Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що росіяни визначили об'єкти України для ураження
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Росіяни визначили об'єкти для ураження ще на початку агресії. У агресора є список цілей - це критична інфраструктура, державні, урядові структури, паливно-енергетичний сектор, гідротехнічні споруди, електростанції та транспортна інфраструктура", - зазначив Ігнат.
Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ також підкреслив, що посилювати нашу ППО потрібно і це розуміють й наші західні партнери та роблять певні кроки.
"Рамштайн" показав, що Україна отримає потужну зенітно-ракетну зброю, яку зараз опановують наші спеціалісти. Темпи освоєння пришвидшуються настільки, що можуть вийти за графіки", - підкреслив Ігнат.
- Уночі 16 лютого російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема по об’єктах критичної інфраструктури. Ворог випустив понад 30 ракет
- У ніч на 16 лютого росіяни атакували різні регіони України. На Львівщині є влучання в об’єкт критичної інфраструктури, а на Дніпропетровщині знищені 7 будинків, пошкоджене промислове підприємство й 30 будинків. Є загибла й поранені.
- За словами керівниці пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталії Гуменюк, у ніч на 16 лютого російські війська вдалися до комбінованої атаки на Україну із залученням стратегічної авіації, дронів та ракетоносіїв.
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