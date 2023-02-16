Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Ігнат назвав цілі, по яких планує бити агресор

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росіяни визначили об'єкти для ураження ще на початку агресії. У агресора є список цілей - це критична інфраструктура, державні, урядові структури, паливно-енергетичний сектор, гідротехнічні споруди, електростанції та транспортна інфраструктура", - зазначив Ігнат.

Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ також підкреслив, що посилювати нашу ППО потрібно і це розуміють й наші західні партнери та роблять певні кроки.

"Рамштайн" показав, що Україна отримає потужну зенітно-ракетну зброю, яку зараз опановують наші спеціалісти. Темпи освоєння пришвидшуються настільки, що можуть вийти за графіки", - підкреслив Ігнат.