Red Hot Chili Peppers випустили новий кліп з Джоном Фрушанте

У п'ятницю, 4 лютого, Red Hot Chili Peppers представили кліп на пісню “Black Summer” з майбутнього альбому.



Очікується, що перший за останні шість років альбом RHCP під назвою “Unlimited Love” вийде вже 1 квітня. Альбом записувався за участю співавтора хітів гурту Джона Фрушанте, який повернувся у грудні 2019 року. З гітаристом Фрушанте гурт записав свої найвідоміші альбоми, такі як "Blood Sugar Sex Magik", "Californication" та "Stadium Arcadium".



Свій останній альбом “The Getaway” музиканти представили у 2016 році.



