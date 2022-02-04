Red Hot Chili Peppers випустили новий кліп з Джоном Фрушанте
Каліфорнійський фанк-рок-гурт Red Hot Chili Peppers випустив кліп на пісню “Black Summer” з участю автора хітів Джона Фрушанте, а вже в квітні очікується випуск першого за шість років альбому гурту
У п'ятницю, 4 лютого, Red Hot Chili Peppers представили кліп на пісню “Black Summer” з майбутнього альбому.
Очікується, що перший за останні шість років альбом RHCP під назвою “Unlimited Love” вийде вже 1 квітня. Альбом записувався за участю співавтора хітів гурту Джона Фрушанте, який повернувся у грудні 2019 року. З гітаристом Фрушанте гурт записав свої найвідоміші альбоми, такі як "Blood Sugar Sex Magik", "Californication" та "Stadium Arcadium".
Свій останній альбом “The Getaway” музиканти представили у 2016 році.
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