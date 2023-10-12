"Рекордсменом зі зростання цін будуть яйця": у Раді назвали продукти, які подорожчають узимку
Восени традиційно починають дорожчати овочі та фрукти, ціна на них поступово зростатиме на 5-10% щомісяця. Але найбільше взимку подорожчають курячі яйця
Про це повідомив голова Комітету ВР із питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду, передає пресслужба Ради.
"Традиційно восени починає зростати ціна овочів та фруктів, адже під час холодів їх потрібно зберігати у спеціалізованих сховищах. Це призводить до зростання собівартості виробництва та зменшення пропозиції, тому що господарства, що не мають таких сховищ, намагаються до початку холодів реалізувати свою продукцію, а господарства, в яких є склади, намагаються розтягнути реалізацію до початку літа, коли ціна буде вищою", - розповів нардеп.
За його словами, зростуть ціни й на молочну продукцію, але не критично – усього на 3-5%.
"Рекордсменом зі зростання цін цього року знову будуть курячі яйця. Велика частка яєць в Україні виробляється саме в невеликих господарствах. Зараз ми знаходимося в точці, коли зменшується пропозиція від домогосподарств і ціна починає підійматися вгору. Тому велика ймовірність того, що до новорічних свят ціни сягнуть показника минулого року, коли яйця на полицях коштували близько 75 грн за десяток", - сказав Гайду.
Водночас він нагадав, що через рекордний урожай гречки ціни не неї цьогоріч знизяться.
- У серпні Мінагрополітики покращило прогноз цьогорічного врожаю. Там підкреслили, що Україна таким чином зможе збільшити експорт агропродукції.
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