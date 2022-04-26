Renault виходить з капіталу АвтоВАЗу, але матиме опцію повернутися протягом 5-6 років, - міністр промисловості РФ
Французький автоконцерн Renault передасть свою частку (68%) в капіталі АвтоВАЗу на користь центрального науково-дослідного автомобільного і автомоторного інституту (НАМІ) з опціоном на зворотній викуп протягом наступних 5-6 років
Про це заявив міністр промисловості та торгівлі Росії Денис Мантуров, передає Інтерфакс.
"Renault, дійсно, через дефіцит коштів на підтримку працездатності або діяльності своїх підрозділів у Росії, приймає рішення передати акції "АвтоВАЗу" та "Автофрамосу" (московський автозавод ЗАТ "Рено Росія"). "Автофрамоса" - Москві, як суб'єкту. А що стосується "АвтоВАЗу", то, швидше за все, це буде НАМІ", - сказав Мантуров.
За словами міністра, очікується, що передача частки в АвтоВАЗі французьким концерном відбудеться як угода "за рубль".
"Але з опціоном на п'ять або шість років - термін, протягом якого вони (Renault) можуть ухвалити рішення щодо викупу акцій назад. А якщо ми в цей період здійснюватимемо інвестиції, це також буде враховано у вартості", - уточнив Мантуров.
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