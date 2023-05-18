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Репортери без кордонів представили 8 пунктів зміцнення журналістики в Україні та згадали про Еспресо

18 травня, 2023 четвер
18:56
Новини репортери без кордонів

Репортери без кордонів на пресконференції в Києві представили 8 пунктів "дорожньої карти" для розвитку вільних медіа. Вони також висловились щодо неприпустимості дискримінації ЗМІ та необхідності повернення Еспресо та інших каналів до системи цифрового мовлення

Свої пропозиції організація направила до Офісу президента Україні, Міністерства культури та інформаційної політики України та до Офісу Генерального прокурора. 

Генеральний секретар Репортерів без кордонів (RSF) Крістоф Делуар зазначив, що ситуація в Україні є історичною. "Ми вражені українською стійкістю, попри контекст. Ми хочемо підтримати демократичну Україну на цьому шляху і виносимо пропозиції щодо посилення її інформаційного простору". За його словами, "дорожня карта" має допомогти  відбудувати демократичне середовище медіа в Україні та розв'язувати наявні проблеми: організація рекомендуватиме президенту Зеленському впроваджувати її у життя та слідкуватиме за втіленням рекомендацій. 

Керівник бюро RSF у Східній Європі та Центральній Азії Жанна Кавельє закликала зняти перепони в акредитації журналістів на фронті та будь-яку дискримінацію ЗМІ у питаннях висвітлення війни. "Близько 15 000 журналістів акредитовано для висвітлення війни, тому акредитація є серйозним викликом для української влади", - зазначила вона.

Вітаючи нещодавно ухвалений закон про медіа, Кавельє звернула увагу, що лишаються моменти, які потребують негайного  удосконалення. "Ми хочемо зазначити, що не завжди можна вільно висловлюватись у рамках телемарафону. Еспресо та інші канали мають бути швидко реінкорпоровані у національну систему цифрового мовлення, звідки вони були виключені понад рік тому".

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Висловилась про телемарафон і голова Наглядової ради Суспільного Світлана Остапа, закликавши покласти край "єдиному телемарафону", корисному на початку війни, але який все більше "віддаляється" від потреб свого існування.

Оксана Романюк, директорка Інституту масової інформації (ІМІ) подякувала Репортерам без кордонів за візит і підтримку та висловила сподівання, що плюралізм медіа та якісна незалежна українська журналістика буде розвиватися.

Загалом Репортери без кордонів висловили наступні рекомендації: 

  • Покінчити з необґрунтованими обмеженнями чи дискримінацією у висвітленні війни 
  • Сприяти плюралізму та незалежності ЗМІ
  • Забезпечити фінансування журналістики
  • Сприяти якісній журналістиці в цифрових та економічних екосистемах шляхом впровадження надзвичайного протоколу Ініціативи журналістської довіри (JTI). 
  • Приєднатися до Міжнародного партнерства з інформації та демократії, багатосторонньої ініціативи, ініційованої Репортерами без кордонів для розробки та впровадження демократичних гарантій у цифровому просторі
  • Розвивати та просувати законодавчу базу, запропоновану під назвою «система захисту» демократичних інформаційних просторів 
  • Боротися із безкарністю за злочини проти журналістів як пріоритет для судової системи 
  • Притягнути до відповідальності винних у пропаганді, які підбурювали до військових злочинів
  • 4 квітня 2022 року Концерн РРТ вимкнув Еспресо, Прямий та 5 канал із цифрового ефіру. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Держспецзв'язку заявило, що Еспресо вимкнули з цифрового ефіру на виконання рішення РНБО.
  • "Медіарух" і Комісія журналістської етики закликали президента України Володимира Зеленського втрутитися в ситуацію з вимкненням інформаційних каналів з цифрового ефіру та пояснити причини таких дій концерну РРТ. Окрім того, на підтримку телеканалів до президента Зеленського звернулися понад 150 представників української наукової та культурної інтелігенції і навіть депутати польського сейму та сенатори Польщі.
  • Міжнародна федерація журналістів у січні 2023 року зазначила: "Ми надзвичайно стурбовані авторитарним дрейфом української влади щодо ЗМІ та журналістів. Ми повинні пам’ятати, що не може бути демократії без незалежної журналістики та вільної преси".
  • З нагоди річниці відключення телеканалів міжнародна організація "Репортери без кордонів" звернулась  до української влади і закликала гарантувати плюралізм інформації, врегулювавши проблему якомога швидше.  


 

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