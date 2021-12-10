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Репресії СРСР у Криму: СБУ розсекретила архівні документи XX століття

10 грудня, 2021 п'ятниця
16:40
Суспільство

У п'ятницю, 10 грудня, Служба безпеки України та Державна архівна служба відкрили онлайн-доступ до архівних документів, які підтверджують репресивні дії Радянського союзу на Кримському півострові у XX столітті

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Оприлюднені матеріали мають важливе значення в умовах гібридної війни з Росією і тимчасової закритості Кримських архівів. Нині вкрай важливо ознайомити широкий загал з історичною правдою. Зокрема про ініційовані з Москви масштабні репресії, що чинилися комуністичним тоталітарним режимом на Кримському півострові", - сказав старший науковий співробітник Галузевого державного архіву В'ячеслав Василенко.

Відтепер на офіційному сайті Укрдержархіву у спеціальній рубриці "Архіви Криму" можна переглянути копії майже 7 тис. сторінок документів із 30 справ, загальним розміром 23 гігабайти. Серед них:

  • акти про виконання смертних вироків органів ВНК-ОДПУ за 1920-1922 та 1928-1934 рр. та судових органів на території Криму за 1920-1941 рр.;
  • протоколи засідань Кримських колегій Всеросійської надзвичайної комісії та президії Державного політичного управління у містах Сімферополь, Севастополь та Феодосія за 1921-1922 рр.;
  • частину протоколів засідань трійки УНКВС Кримської АРСР за 1937 р.

"Ці документи містять багато інформації про десятки тисяч мешканців Криму, які стали жертвами комуністичного тоталітарного режиму. Там можна знайти прізвище, ім’я, по батькові, рід занять, національність, інформацію про їх родини, причини арешту, звинувачення, які їм радянська влада висувала, інформація про засудження, розстріл і подальшу долю", - зазначив голова Держархіву Анатолій Хромов.

Знайти інформацію можна не лише про репресованих, а і про виконавців та організаторів переслідувань. Наприклад, серед матеріалів є протоколи засідань, за якими приймали на службу майбутніх виконавців.

"Дуже важливо, що частина цих документів містить фото арештованих і розстріляних. Тобто, ми можемо допомогти людям, які шукають будь-які відомості про своїх репресованих предків не тільки знайти текстову інформацію, а і подивитися, як виглядали їх предки перед розстрілом", - наголосив Хромов.

Ця презентація - перший етап розсекречення та викладу у вільний доступ доказів про репресії, які радянська влада проводила у Криму. Організатори планують оцифрувати всі 106 справ, до яких вони мають доступ, де буде близько 20 тис. копій архівних документів. Серед них, зокрема, - протоколи засідань трійки УНКВС Кримської АРСР та акти про виконання смертних вироків за рішеннями цього позасудового органу на території Кримської АРСР за 1937-1938 рр.

  • Нагадаємо, раніше СБУ оприлюднила архів з 3,5 тис. документів про боротьбу НКВС з УПА.
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