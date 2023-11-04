Республіканці потрапили у вміло розставлену пастку демократів: дипломат Огризко про законопроєкт щодо допомоги США Ізраїлю без України

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Відносно перспективи законопроєкту щодо допомоги Ізраїлю, який вже прийнятий у Палаті представників США, то, мені здається, що тут республіканці потрапили у доволі вміло розставлену пастку з боку демократів. Дивіться, зараз Сенат не прийме цієї резолюції та підготує свій варіант, який буде об'єднувати й Україну, і Ізраїль, і Тайвань, і кордон. І потім поверне цей варіант у Палату представників, а якщо там не проголосують, то тоді демократи відразу скажуть, що республіканці не хочуть допомагати не лише Україні, а й Ізраїлю. Тому, ця об'єднана резолюція, яку пропонує Байден, такі буде проголосована, і компроміс тут є абсолютно очевидним", - прокоментував дипломат.

За його словами, можливі деякі корекції у сумах допомоги, але вони не будуть суттєвими. А ті механізми, які є й у президента, і у держсекретаря, насправді допоможуть вирівняти цей баланс.

"$50 млрд чи $60 млрд – це шалені кошти, і, якщо вони будуть правильно перетворені у зброю, то цього було б цілком достатньо, аби змінити хід війни. Якщо ми отримаємо те, що хочемо, це означатиме, що у росіян шансів буде значно менше", - зауважив Володимир Огризко.

26 жовтня новообраний спікер палати представників США заявив, що вважає за потрібне розділити питання підтримки України та Ізраїлю.

Натомість пізніше лідер республіканців у сенаті США Мітч Макконнелл виступив за виділення допомоги Україні та Ізраїлю в межах єдиного пакета, попри те, що спікер палата представників наполягає на окремих законопроєктах.

2 листопада Палата представників США прийняла законопроєкт про надання Ізраїлю допомоги в розмірі $14,3 млрд





