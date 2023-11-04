Республіканці потрапили у вміло розставлену пастку демократів: дипломат Огризко про законопроєкт щодо допомоги США Ізраїлю без України
Дипломат Володимир Огризко вважає, що резолюція, яка об'єднує допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню, також щодо укріплення кордонів США, буде проголосована
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Відносно перспективи законопроєкту щодо допомоги Ізраїлю, який вже прийнятий у Палаті представників США, то, мені здається, що тут республіканці потрапили у доволі вміло розставлену пастку з боку демократів. Дивіться, зараз Сенат не прийме цієї резолюції та підготує свій варіант, який буде об'єднувати й Україну, і Ізраїль, і Тайвань, і кордон. І потім поверне цей варіант у Палату представників, а якщо там не проголосують, то тоді демократи відразу скажуть, що республіканці не хочуть допомагати не лише Україні, а й Ізраїлю. Тому, ця об'єднана резолюція, яку пропонує Байден, такі буде проголосована, і компроміс тут є абсолютно очевидним", - прокоментував дипломат.
За його словами, можливі деякі корекції у сумах допомоги, але вони не будуть суттєвими. А ті механізми, які є й у президента, і у держсекретаря, насправді допоможуть вирівняти цей баланс.
"$50 млрд чи $60 млрд – це шалені кошти, і, якщо вони будуть правильно перетворені у зброю, то цього було б цілком достатньо, аби змінити хід війни. Якщо ми отримаємо те, що хочемо, це означатиме, що у росіян шансів буде значно менше", - зауважив Володимир Огризко.
- 26 жовтня новообраний спікер палати представників США заявив, що вважає за потрібне розділити питання підтримки України та Ізраїлю.
- Натомість пізніше лідер республіканців у сенаті США Мітч Макконнелл виступив за виділення допомоги Україні та Ізраїлю в межах єдиного пакета, попри те, що спікер палата представників наполягає на окремих законопроєктах.
- 2 листопада Палата представників США прийняла законопроєкт про надання Ізраїлю допомоги в розмірі $14,3 млрд
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