Республіканці зараз витискають Джозефа Байдена туди, куди він не хотів йти, - Чалий
Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США, в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що республіканці підштовхують Джозефа Байдена зробити питання в Україні чи питання протидії Росії питанням частини його виборчої кампанії
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Я думаю, що республіканці витискають зараз Білий дім і Джозефа Байдена туди, куди він не хотів йти. Тобто робити питання в Україні чи питання протидії Росії питанням частини своєї виборчої кампанії. Вони фактично це роблять, однак у них був вибір. Вони могли критикувати опонентів демократів і Байдена за недостатню допомогу України, але вибрали інше"- прокоментував дипломат.
На його думку, Майкл Джонсон (спікер палати представників США, – ред.) веде до того, щоб не надавати допомогу Україні. І те, що республіканці почали говорити про міграційну політику раптом у прив'язці до допомоги Україні - це поганий знак, дуже поганий знак. Тому що можна 50 раз пояснювати, що в Америці так робиться, що це такий підхід у Конгресі, це правда, вони торгують питаннями. В Америці вони вважають нормальним торгувати в Конгресі різними питаннями, у тому числі національної безпеки США.
"Мені здається, що не все визначено. Якщо Джозеф Байден приймає цей виклик і робить український успіх частково питанням своєї виборчої кампанії, бо основне - внутрішні питання, то це для нас хороший знак", - підкреслив Валерій Чалий.
- Нагадаємо, у травні республіканка Марджорі Тейлор Грін заявила про намір внести до конгресу проєкт закону про імпічмент президентові США Джо Байдену через його міграційну політику.
- У середині вересня палата представників конгресу США розпочала офіційне розслідування щодо можливості оголошення початку процедури імпічменту президента Джо Байдена.
- 12 грудня агенція Reuters припустила, що палата представників конгресу США може проголосувати за початок процедури імпічменту Байдена у середу, 14 грудня.
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