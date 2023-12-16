Республіканці зараз витискають Джозефа Байдена туди, куди він не хотів йти, - Чалий

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Я думаю, що республіканці витискають зараз Білий дім і Джозефа Байдена туди, куди він не хотів йти. Тобто робити питання в Україні чи питання протидії Росії питанням частини своєї виборчої кампанії. Вони фактично це роблять, однак у них був вибір. Вони могли критикувати опонентів демократів і Байдена за недостатню допомогу України, але вибрали інше"- прокоментував дипломат.

На його думку, Майкл Джонсон (спікер палати представників США, – ред.) веде до того, щоб не надавати допомогу Україні. І те, що республіканці почали говорити про міграційну політику раптом у прив'язці до допомоги Україні - це поганий знак, дуже поганий знак. Тому що можна 50 раз пояснювати, що в Америці так робиться, що це такий підхід у Конгресі, це правда, вони торгують питаннями. В Америці вони вважають нормальним торгувати в Конгресі різними питаннями, у тому числі національної безпеки США.

"Мені здається, що не все визначено. Якщо Джозеф Байден приймає цей виклик і робить український успіх частково питанням своєї виборчої кампанії, бо основне - внутрішні питання, то це для нас хороший знак", - підкреслив Валерій Чалий.