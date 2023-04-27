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Ресурсів у ПВК Вагнера вистачить на 2-3 тижні: Пригожин розповів про зраду в РФ

27 квітня, 2023 четвер
04:12
Війна з Росією Євген Пригожин "Вагнер"

Голова ПВК Вагнера прокоментував обговорений наступ ЗСУ та поскаржився на відсутність боєприпасів

Про це повідомляє пресслужба Пригожина.

"Я вважаю, сьогодні відбувається злочин перед Росією та перед російським народом. Наступ українців неминучий, йде зрада всередині Російської Федерації. Нам не дають вибудовувати оборону та наступати далі", - заявив вагнерівець.

За словами Пригожина, ПВК знову не отримує необхідної кількості боєприпасів і через нестачу снарядів гине більше добровольців.

"Ті виродки, які ухвалюють рішення [про видачу боєприпасів] мають відповісти перед матерями загиблих. Бо замість одного гине одразу кілька людей. Мусить загинути один під час штурму, гине п'ять — бо немає снарядів. Усі прізвища, імена цих негідників — на листочку. Прийде час і російський народ поставить це питання. І я на нього відповім із упевненістю. Сьогодні відбувається злочин проти Російської Федерації. Нас ще вистачить тижня на два-три, доки останній патрон залишається в автоматному ріжку. А потім інтригани мають понести відповідальність за те, що відбувається на фронті", - заявив Пригожин.

  • Нагадаємо, засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив, що контрнаступ ЗСУ почнеться після 2 травня - коли закінчаться дощі.  

Вагнергейт
наступ ЗСУ
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