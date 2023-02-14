Резерв на 61 день: уряд готує законопроект про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів
Згідно з документом, у разі настання кризової ситуації у резервах будуть запаси, які в об’ємах складатимуть щонайменше 61 день внутрішнього споживання
Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр Денис Шмигаль.
"Сьогодні на порядку денному маємо важливий документ зі сфери національної безпеки — законопроект про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів. Буде створена диверсифікована система зберігання. У разі настання кризової ситуації в нас у резервах будуть запаси, які в об’ємах складатимуть щонайменше 61 день внутрішнього споживання. Це дозволить бізнесу, громадянам та всій країні спокійно пройти будь-які виклики в паливній сфері", - зазначив очільник Кабміну.
Також він додав, що законопроєкт передбачає чітку взаємодію між державою та бізнесом, визначення питання зберігання, безпеки, моніторингу та репортингу.
"Створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів – це питання національної безпеки, яке актуальне зараз, але залишиться так само важливим і після нашої перемоги та завершення війни", - додав Шмигаль.
- Відзначимо, що сьогодні Денис Шмигаль також повідомив про відкриття нового тимчасового пункту контролю на кордоні з Молдовою.
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