Резерви нафти та газу в Україні зберігатимуть у підземних сховищах
Кабінет міністрів України затвердить перелік підземних споруд, де зберігатимуться енергетичні ресурси. Вони будуть недосяжні для ворога
Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що одним зі стратегічних завдань уряду є максимальне накопичення та ефективне збереження резервів як у воєнний час, так і в довгостроковій перспективі. Зокрема енергетичних ресурсів.
"Сьогодні затверджуємо перелік підземних споруд, де будуть зберігатися акумульовані нафта, газ, інші речовини та матеріали. Це дозволить нам облаштувати та підтримувати в належному стані надійні сховища, недосяжні для ворога та для інших загроз", - сказав Шмигаль.
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