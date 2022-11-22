Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Іранський та путінський режими тісно співпрацюють вже багато років, а після початку активної фази війни в Україні та з протестами в Ірані, ця співпраця збільшилася у військовій та економічній сферах. Крім того, вони сьогодні вже розробляють торговельні шляхи через Каспійське море до Перської затоки, також планують продовжити залізну дорогу, яка йде через ірансько-азербайджанську територію. Таке розширення та зміцнення відносин було зрозуміло, тому що ці два режими сьогодні зайшли у глухі кути й весь світ відвернувся від них, відповідно, Іран і Росія мають єдиний варіант - об'єднатися проти всього цивілізованого світу", - прокоментував іранський незалежний оглядач.



Мазіар Міан зауважив, що сьогодні боротьба проти співпраці Ірану та Росії полягає у підтримці протесту в Ірані та іранського народу, саме це може зупинити передачу ракет та дронів РФ.



"Не можна вірити іранському режиму, але і не можемо далі мовчати, необхідно сформувати позицію щодо іранської революції. На минулому тижні президент Франції Емманюель Макрон назвав протести в Ірані революцією, тобто світові лідери починають розуміти, що потрібно робити ставку на революцію в Ірані. Це розуміють ізраїльтяни, канадці, американці й українці теж повинні робити ставку на іранську революцію. Україна страждає від іранського режиму, тому треба чітко позначити свою позицію і висловити підтримку іранському народу", - підкреслив Міан.

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