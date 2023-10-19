Режисер Сенцов дістав поранення на фронті
Український режисер, колишній бранець Кремля, який нині воює на передовій проти російських окупантів, дістав поранення. Це вже його третє поранення на фронті
Про це він повідомив у Facebook.
"Знов поранення, та знов не важке - спіймав осколок у бік", - написав Сенцов.
Обставини отримання поранення він не розкрив.
Хто такий Олег Сенцов
Олег Сенцов - український режисер родом із Сімферополя. 10 травня 2014 року співробітники російських окупаційних силових структур затримали Олега Сенцова в рідному місті, звинувативши в нібито підготовці до терористичного акту. У серпні 2015 року суд окупантів засудив українця до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму. Зрештою режисер провів у політичному ув'язненні понад 5 років. За цей час його нагородили кількома державними нагородами України: Орденом за мужність I та III ступеня, Національною премією Шевченка тощо. Також він отримав премію Сахарова.
Після повномасштабного вторгнення РФ Сенцов спочатку служив у теробороні, а потім пішов на фронт.
8 липня під час контрнаступу Сенцов отримав контузію, а пізніше того ж місяця потрапив під артобстріл і дістав поранення.
Також Сенцов розкритикував чоловіків, які не йдуть захищати Україну зі зброєю в руках. "Не можу дивитися на кав'ярні, переповнені бородатими накачаними мужиками без однострою та пусті клітини в штатці свого підрозділу", - висловився він.
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