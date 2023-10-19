Режисер Сенцов дістав поранення на фронті

Про це він повідомив у Facebook.

"Знов поранення, та знов не важке - спіймав осколок у бік", - написав Сенцов.

Обставини отримання поранення він не розкрив.

Хто такий Олег Сенцов

Олег Сенцов - український режисер родом із Сімферополя. 10 травня 2014 року співробітники російських окупаційних силових структур затримали Олега Сенцова в рідному місті, звинувативши в нібито підготовці до терористичного акту. У серпні 2015 року суд окупантів засудив українця до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму. Зрештою режисер провів у політичному ув'язненні понад 5 років. За цей час його нагородили кількома державними нагородами України: Орденом за мужність I та III ступеня, Національною премією Шевченка тощо. Також він отримав премію Сахарова.

Після повномасштабного вторгнення РФ Сенцов спочатку служив у теробороні, а потім пішов на фронт.

8 липня під час контрнаступу Сенцов отримав контузію, а пізніше того ж місяця потрапив під артобстріл і дістав поранення.

Також Сенцов розкритикував чоловіків, які не йдуть захищати Україну зі зброєю в руках. "Не можу дивитися на кав'ярні, переповнені бородатими накачаними мужиками без однострою та пусті клітини в штатці свого підрозділу", - висловився він.