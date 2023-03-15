Резніков назвав три фактори для вдалого наступу і наголосив на значенні авіації
Для вдалого наступу українська армія має дотримуватися трьох факторів: перевести ворога у захист, позбавити його домінування в повітрі та зруйнувати логістичні ланцюги
Про це під час спільного брифінгу міністрів оборони України та Нідерландів в Медіацентрі Україна-Одеса заявив Олексій Резніков, передає Укрінформ.
Для вдалого наступу, за словами Резнікова, армія має дотримуватися трьох факторів: "Перше – переведи ворога у захист. Друге – позбав його домінування в повітрі. Третє – зруйнуй його логістичні ланцюги. В цих трьох задачах два фактори – авіація».
Він зазначив, що отримання Україною винищувачів прискорить процес звільнення тимчасово загарбаних Росією територій.
Глава МОУ підкреслив, що винищувачі потрібні Україні насамперед для покращення й посилення протиповітряної оборони.
"Авіаційна платформа потрібна нам як покращення й посилення нашої системи ППО, тому що недостатньо кількості систем земля-повітря. Ми боремося на дипломатичному фронті, переконуючи наших партнерів, що необхідно прийняти рішення про основний бойовий літак, як елемент захисту, в першу чергу. Що скоріше ми отримаємо бойові літаки, то більше буде збережено людських життів", - заявив Резніков.
- Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков обговорив із главою Пентагону Ллойдом Остіном "шлях до перемоги". Та повідомив, що завтра, 15 березня відбудеться вже десята зустріч донорів України у форматі "Рамштайн".
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