Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні пані Бріджит Брінк, — йдеться у повідомленні.

Також у заході взяли участь заступник міністра оборони України Олександр Поліщук, заступник Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенант Євген Мойсюк та військовий аташе з питань оборони США в Україні бригадний генерал Геррік Хармон.

Під час зустрічі відбувся обмін думками щодо позицій сторін напередодні чергового засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", яке відбудеться 8 вересня у Німеччині.

5 вересня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив про 80 тисяч вбитих та поранених росіян в Україні.

Згідно з вечірнім повідомленням Генштабу ЗСУ на 5 вересня, українська армія завдала великих втрат росіянам у Херсоні й Куп'янську та вибили противника з перехідних позицій на Донеччині.

5 вересня керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що Збройні сили України під вогневим контролем тримають всі мости на тимчасово окупованому Півдні України.