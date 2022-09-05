Резніков обговорив з амбасадоркою США підготовку до чергової зустрічі в рамках "Рамштайну"
П'ята зустріч Контактної групи допомоги Україні відбудеться 8 вересня
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні пані Бріджит Брінк, — йдеться у повідомленні.
Також у заході взяли участь заступник міністра оборони України Олександр Поліщук, заступник Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенант Євген Мойсюк та військовий аташе з питань оборони США в Україні бригадний генерал Геррік Хармон.
Під час зустрічі відбувся обмін думками щодо позицій сторін напередодні чергового засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", яке відбудеться 8 вересня у Німеччині.
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