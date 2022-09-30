Резніков обговорив з главою Пентагону "Рамштайн-6" та анонсував "хороші новини"
Міністр оборони Олексій Резніков та глава Пентагону Ллойд Остін провели телефонні переговори. Мова йшла про військову підтримку України
Про це Резніков повідомив у твіттері.
"Хороші новини будуть оголошені незабаром", - анонсував він.
Відомо, що міністри під час розмови обговорили ситуацію на фронті, майбутню шосту зустріч з оборони України у форматі "Рамштайн" та посилення можливостей для забезпечення ЗСУ.
При цьому глава Пентагону підтвердив, що США не будуть визнавати так звані російські "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України.
"Українська армія продовжить використовувати зброю для деокупації нашої землі", - додав глава Міноборони.
- 28 вересня Пентагон оприлюднив деталі нового пакету військової допомоги на $1,1 млрд. У новому пакеті військової допомоги Сполучені Штати Америки нададуть Україні 18 нових одиниць HIMARS та боєприпаси до них.
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