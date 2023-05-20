Резніков розповів, якому озброєнню буде присвячено новий "Раймштайн"
Наступного тижня відбудеться зустріч міністрів оборони країн світу у форматі "Рамштайн". Одною з тем буде збільшення передачі засобів ППО для України
Про це написав у Facebook міністр оборони України Олексій Резніков.
"Зміцнення ППО/ПРО залишається нашим пріоритетом №1. Наземні системи - від ПЗРК то потужних батарей - та ракети до них незмінно у фокусі. Про це, зокрема, ми будемо говорити з колегами на черговій зустрічі у форматі "Рамштайн" наступного тижня", - повідомив він.
- Попередня зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася 15 березня 2023 року по відеозв’язку.
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