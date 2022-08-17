"Результат росіяни відчують через кілька тижнів": військовий експерт Киричевський про вибухи в окупованому Криму
Військовий експерт Іван Киричевський переконаний, що наслідки від вибухів в окупованому Криму росіяни почнуть відчувати за декілька тижнів
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Результат від вибухів в Криму стане відчутним для окупантів через кілька тижнів. Оскільки на тих відеоматеріалах, які ми бачили, чітко видно, що на цих військових базах ящики з боєприпасами стояли просто неба. Це говорить про те, що ці боєприпаси вивантажили з вагонів зовсім нещодавно. З іншої сторони, ці ящики з боєкомплектом були розміщені так, щоб швидко їх перемістити. Тому все це добро, яке мало підʼїхати росіянам на Півдні України, було знищене", - пояснив Кричевський.
Експерт наголосив, що росіянам буде складно відновити пошкоджене залізничне сполучення та електричні підстанції на території окупованого Криму.
"Немає значення те, настільки швидко росіяни зможуть полагодити залізничне сполучення з материковою Україною. Ту швидкість, яку демонструють російські інженерні війська, то їм потрібно для цього від 2 діб до тижня. Що стосується пошкоджених електричних підстанцій в Криму, то тут ситуація гірша для окупантів. В них і до війни з цим не дуже було добре. Від початку анексії електрогенеруюча інфраструктура в Криму тільки занепадала", - додав він.
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У Джанкойському районі окупованого Росією Криму вранці 16 серпня пролунали вибухи, у міноборони Росії заявили про детонацію на складі з боєприпасами.
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На військовому аеродромі у Гвардійському, Сімферопольського району в окупованому Криму, 16 серпня пролунали вибухи.
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