Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Результат від вибухів в Криму стане відчутним для окупантів через кілька тижнів. Оскільки на тих відеоматеріалах, які ми бачили, чітко видно, що на цих військових базах ящики з боєприпасами стояли просто неба. Це говорить про те, що ці боєприпаси вивантажили з вагонів зовсім нещодавно. З іншої сторони, ці ящики з боєкомплектом були розміщені так, щоб швидко їх перемістити. Тому все це добро, яке мало підʼїхати росіянам на Півдні України, було знищене", - пояснив Кричевський.

Експерт наголосив, що росіянам буде складно відновити пошкоджене залізничне сполучення та електричні підстанції на території окупованого Криму.

"Немає значення те, настільки швидко росіяни зможуть полагодити залізничне сполучення з материковою Україною. Ту швидкість, яку демонструють російські інженерні війська, то їм потрібно для цього від 2 діб до тижня. Що стосується пошкоджених електричних підстанцій в Криму, то тут ситуація гірша для окупантів. В них і до війни з цим не дуже було добре. Від початку анексії електрогенеруюча інфраструктура в Криму тільки занепадала", - додав він.

У Джанкойському районі окупованого Росією Криму вранці 16 серпня пролунали вибухи, у міноборони Росії заявили про детонацію на складі з боєприпасами.

На військовому аеродромі у Гвардійському, Сімферопольського району в окупованому Криму, 16 серпня пролунали вибухи.