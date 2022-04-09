РФ хоче від України тільки одного - акт про капітуляцію, - Огризко

Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV



“Російська Федерація хоче змусити Україну підписати акт про капітуляцію. І це, я вважаю, стало зрозумілим від першого дня, коли нам ці московські бажання були представлені. Зараз ситуація змінилась і бажань в Москви вже менше, але по суті все залишається так як і було. Тому, я від самого початку говорю про те, що перемовини з РФ не мають ніякого логічного підґрунтя.” - пояснив Огризко



Огризко зауважив, що на переговорах з Росією потрібно говорити лише про гуманітарні коридори для цивільного населення



“По суті з росіянами на переговорах немає про що говорити. З ними можна лише домовлятись про гуманітарні коридори. Нам потрібно об’єднати навколо України країни, яким ми довіряємо, зокрема США, Велику Британію, Канаду, Польщу та утворити з ними переговорну команду, яка буде працювати з одного боку, а Росія з іншого. Ось це, на мою думку, може дати результат. Все інше буде безрезультатно.” - додав Огризко



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb