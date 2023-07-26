РФ має незначні тактичні просування на Куп'янському напрямку, - Згурець
На Куп'янському напрямку російська армія має окремі тактичні просування навколо однієї ділянки - по горизонталі від Сватового до Борового
Про це директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів в етері Еспресо.
"Куп'янськ - Сватове - Кремінна. У ворога є окремі тактичні просування навколо однієї ділянки - по горизонталі від Сватового до Борового. Це плацдарм на правому березі річки Жеребець, навколо Кармазинівки і просування в бік до Новоєгорівки. Це просування є тактичним, незначним", - сказав він.
Згурець додав, що просування відбувається в низині, далі є висоти, які утримуються ЗСУ.
"Зараз вживаються заходи, аби не допустити подальшого просування противника на тій ділянці. Ці заходи ворог здійснює з метою відволікання наших резервів з-під Бахмуту та півдня, аби стримувати дії російських військ на цих ділянках і таким чином розпорошити наші сили і засоби. Думаю, цього не відбудеться", - підсумував експерт.
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