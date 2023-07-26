Про це директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів в етері Еспресо.

"Куп'янськ - Сватове - Кремінна. У ворога є окремі тактичні просування навколо однієї ділянки - по горизонталі від Сватового до Борового. Це плацдарм на правому березі річки Жеребець, навколо Кармазинівки і просування в бік до Новоєгорівки. Це просування є тактичним, незначним", - сказав він.

Згурець додав, що просування відбувається в низині, далі є висоти, які утримуються ЗСУ.

"Зараз вживаються заходи, аби не допустити подальшого просування противника на тій ділянці. Ці заходи ворог здійснює з метою відволікання наших резервів з-під Бахмуту та півдня, аби стримувати дії російських військ на цих ділянках і таким чином розпорошити наші сили і засоби. Думаю, цього не відбудеться", - підсумував експерт.