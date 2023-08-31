РФ має "тіньовий флот", який грабує українські порти, - Плетенчук
Ворог використовує "тіньовий флот", який складається з суден, які не мають офіційної реєстрації й прапора, аби викрадати українські ресурси з портів, таких як Бердянськ і Маріуполь
Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.
"У них є так званий "тіньовий флот", який не виходить в міжнародні порти. Вони його використовують з вимкненими АІС, порушуючи міжнародне морське право. Заходять в порти Бердянська, Маріуполя… Вантажать там збіжжя і метал. Потім перевантажують у свої порти й у такий спосіб намагаються легалізувати це, щоб потім експортувати", - каже військовий.
За словами Плетенчука, у противника вистачає нахабності пропонувати награбоване як допомогу країнам Африки.
- 28 квітня стало відомо, що на окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя колаборанти викрадають зерно у фермерів або купують за безцінь та продають його в Росії.
- 13 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що у тимчасово окупованому Бердянську росіяни наповнюють суховантажі викраденим в українських фермерів зерном.
- За клопотанням прокуратури Автономної республіки Крим суд наклав арешт на п'ять морських суден, які причетні до вивезення награбованого українського збіжжя через окупований півострів
- Капітану російського судна, яке незаконно перевозило награбоване українське зерно через окупований Крим, оголосили підозру в порушенні порядку в'їзду на півострів.
- Президент Росії Володимир Путін повідомив, що РФ після одностороннього виходу із Чорноморської зернової ініціативи готова замінити українське зерно та розпочати безкоштовно постачати своє в країни Африки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.43 Купівля 37.43Продаж 38.19
- EUR Купівля 40.77Продаж 41.85
- Актуальне
- Важливе