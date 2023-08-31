РФ має "тіньовий флот", який грабує українські порти, - Плетенчук

Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"У них є так званий "тіньовий флот", який не виходить в міжнародні порти. Вони його використовують з вимкненими АІС, порушуючи міжнародне морське право. Заходять в порти Бердянська, Маріуполя… Вантажать там збіжжя і метал. Потім перевантажують у свої порти й у такий спосіб намагаються легалізувати це, щоб потім експортувати", - каже військовий.

За словами Плетенчука, у противника вистачає нахабності пропонувати награбоване як допомогу країнам Африки.