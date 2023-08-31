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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією РФ має "тіньовий флот", який грабує українські порти, - Плетенчук

РФ має "тіньовий флот", який грабує українські порти, - Плетенчук

31 серпня, 2023 четвер
10:17
Війна з Росією Українські порти у блокаді

Ворог використовує "тіньовий флот", який складається з суден, які не мають офіційної реєстрації й прапора, аби викрадати українські ресурси з портів, таких як Бердянськ і Маріуполь

Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"У них є так званий "тіньовий флот", який не виходить в міжнародні порти. Вони його використовують з вимкненими АІС, порушуючи міжнародне морське право. Заходять в порти Бердянська, Маріуполя… Вантажать там збіжжя і метал. Потім перевантажують у свої порти й у такий спосіб намагаються легалізувати це, щоб потім експортувати", - каже військовий.

За словами Плетенчука, у противника вистачає нахабності пропонувати награбоване як допомогу країнам Африки.

  • 28 квітня стало відомо, що на окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя колаборанти викрадають зерно у фермерів або купують за безцінь та продають його в Росії.
  • 13 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що у тимчасово окупованому Бердянську росіяни наповнюють суховантажі викраденим в українських фермерів зерном.
  • За клопотанням прокуратури Автономної республіки Крим суд наклав арешт на п'ять морських суден, які причетні до вивезення награбованого українського збіжжя через окупований півострів  
  • Капітану російського судна, яке незаконно перевозило награбоване українське зерно через окупований Крим, оголосили підозру в порушенні порядку в'їзду на півострів.
  • Президент Росії Володимир Путін повідомив, що РФ після одностороннього виходу із Чорноморської зернової ініціативи готова замінити українське зерно та розпочати безкоштовно постачати своє в країни Африки.
Світ
Росія
російська армія
Африка
зерно
експорт зерна
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